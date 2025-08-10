https://ria.ru/20250810/obama-2034451327.html

Чат-бот соцсети Трампа назвал Обаму лучшим президентом США

Чат-бот соцсети Трампа назвал Обаму лучшим президентом США - РИА Новости, 10.08.2025

Чат-бот соцсети Трампа назвал Обаму лучшим президентом США

Чат-бот соцсети Truth Social, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, называет лучшим президентом США бывшего американского лидера Барака Обаму, пишет... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T17:18:00+03:00

2025-08-10T17:18:00+03:00

2025-08-10T17:18:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

барак обама

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730505730_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_cea127f18b8ae4906dc5cdce5eb3f239.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Чат-бот соцсети Truth Social, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, называет лучшим президентом США бывшего американского лидера Барака Обаму, пишет газета Washington Post. "На просьбу назвать лучшего президента Truth Search AI заявила, что "последние опросы общественного мнения показывают, что Барак Обама пользуется наибольшей благосклонностью среди ныне живущих президентов США", указав в качестве источника статью Fox News, опубликованную вскоре после второй инаугурации Трампа", - говорится в статье. При этом чат-бот отметил, что "консервативные комментаторы" часто называли лучшим Трампа, однако "разные группы и опросы отдают приоритет разным качествам". В то же время, как отмечает газета, чат-бот не всегда противоречит точке зрения Трампа. Он, например, так же, как и Трамп, считает, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) стало одним из самых важных прорывов в истории технологий. Трамп в июле подписал указ о предотвращении засилья идеологии "воукизма" (повышенное внимание в политике к вопросам социальной, расовой и половой идентичности) в используемых правительством США технологиях ИИ. Согласно указу, принципы работы ИИ властей должны заключаться в нацеленности на поиск истины, непредвзятости и идеологической нейтральности. Трамп неоднократно обвинял Обаму и Демократическую партию, к которой тот принадлежит, в продвижении "воукизма".

https://ria.ru/20250810/otkaz-2034436644.html

https://ria.ru/20250810/ukraina-2034432405.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, барак обама