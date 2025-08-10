Рейтинг@Mail.ru
Чат-бот соцсети Трампа назвал Обаму лучшим президентом США - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/obama-2034451327.html
Чат-бот соцсети Трампа назвал Обаму лучшим президентом США
Чат-бот соцсети Трампа назвал Обаму лучшим президентом США - РИА Новости, 10.08.2025
Чат-бот соцсети Трампа назвал Обаму лучшим президентом США
Чат-бот соцсети Truth Social, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, называет лучшим президентом США бывшего американского лидера Барака Обаму, пишет... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T17:18:00+03:00
2025-08-10T17:18:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
барак обама
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730505730_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_cea127f18b8ae4906dc5cdce5eb3f239.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Чат-бот соцсети Truth Social, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, называет лучшим президентом США бывшего американского лидера Барака Обаму, пишет газета Washington Post. "На просьбу назвать лучшего президента Truth Search AI заявила, что "последние опросы общественного мнения показывают, что Барак Обама пользуется наибольшей благосклонностью среди ныне живущих президентов США", указав в качестве источника статью Fox News, опубликованную вскоре после второй инаугурации Трампа", - говорится в статье. При этом чат-бот отметил, что "консервативные комментаторы" часто называли лучшим Трампа, однако "разные группы и опросы отдают приоритет разным качествам". В то же время, как отмечает газета, чат-бот не всегда противоречит точке зрения Трампа. Он, например, так же, как и Трамп, считает, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) стало одним из самых важных прорывов в истории технологий. Трамп в июле подписал указ о предотвращении засилья идеологии "воукизма" (повышенное внимание в политике к вопросам социальной, расовой и половой идентичности) в используемых правительством США технологиях ИИ. Согласно указу, принципы работы ИИ властей должны заключаться в нацеленности на поиск истины, непредвзятости и идеологической нейтральности. Трамп неоднократно обвинял Обаму и Демократическую партию, к которой тот принадлежит, в продвижении "воукизма".
https://ria.ru/20250810/otkaz-2034436644.html
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034432405.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730505730_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_2b7c99cae2c8d8571a87dcda80779659.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, барак обама
В мире, США, Дональд Трамп, Барак Обама
Чат-бот соцсети Трампа назвал Обаму лучшим президентом США

WP: чат-бот соцсети Трампа Truth Social называет лучшим президентом США Обаму

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisБарак Обама
Барак Обама - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Барак Обама. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Чат-бот соцсети Truth Social, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, называет лучшим президентом США бывшего американского лидера Барака Обаму, пишет газета Washington Post.
"На просьбу назвать лучшего президента Truth Search AI заявила, что "последние опросы общественного мнения показывают, что Барак Обама пользуется наибольшей благосклонностью среди ныне живущих президентов США", указав в качестве источника статью Fox News, опубликованную вскоре после второй инаугурации Трампа", - говорится в статье.
Актриса Эмма Томпсон - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Актриса Эмма Томпсон рассказала, как однажды отказала Трампу
Вчера, 14:52
При этом чат-бот отметил, что "консервативные комментаторы" часто называли лучшим Трампа, однако "разные группы и опросы отдают приоритет разным качествам".
В то же время, как отмечает газета, чат-бот не всегда противоречит точке зрения Трампа. Он, например, так же, как и Трамп, считает, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) стало одним из самых важных прорывов в истории технологий.
Трамп в июле подписал указ о предотвращении засилья идеологии "воукизма" (повышенное внимание в политике к вопросам социальной, расовой и половой идентичности) в используемых правительством США технологиях ИИ. Согласно указу, принципы работы ИИ властей должны заключаться в нацеленности на поиск истины, непредвзятости и идеологической нейтральности. Трамп неоднократно обвинял Обаму и Демократическую партию, к которой тот принадлежит, в продвижении "воукизма".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Эксперт назвал главное во встрече Путина и Трампа
Вчера, 14:09
 
В миреСШАДональд ТрампБарак Обама
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала