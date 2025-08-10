Рейтинг@Mail.ru
Решение о членстве Украины в НАТО принимает не Россия, заявил Уитакер - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/nato-2034447042.html
Решение о членстве Украины в НАТО принимает не Россия, заявил Уитакер
Решение о членстве Украины в НАТО принимает не Россия, заявил Уитакер - РИА Новости, 10.08.2025
Решение о членстве Украины в НАТО принимает не Россия, заявил Уитакер
Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос о возможности членства Украины в оборонном блоке должны решать члены альянса без участия... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T16:39:00+03:00
2025-08-10T16:39:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос о возможности членства Украины в оборонном блоке должны решать члены альянса без участия Москвы. "Что касается того, рассматривается ли вопрос о членстве в НАТО или нет, то решение в конечном итоге принимает не Россия. Решающими являются 32 члена НАТО, которые должны единогласно согласиться на прием любого члена", - сказал он в интервью телеканалу CNN. По словам Уитакера, на пути к возможному вступлению Киева в НАТО имеется "множество этапов". Он также признал, что урегулирования конфликта на Украине должно быть достигнуто такое соглашение, которое приемлемым для обеих сторон, включая Россию. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а также настаивают, чтобы для страны сохранилась возможность членства в НАТО.
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034413658.html
https://ria.ru/20250810/ssha-2034445697.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_681dff0fc395075a815b209147d3493b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, НАТО
Решение о членстве Украины в НАТО принимает не Россия, заявил Уитакер

Уитакер: решение о членстве Украины в НАТО должно приниматься без участия РФ

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос о возможности членства Украины в оборонном блоке должны решать члены альянса без участия Москвы.
"Что касается того, рассматривается ли вопрос о членстве в НАТО или нет, то решение в конечном итоге принимает не Россия. Решающими являются 32 члена НАТО, которые должны единогласно согласиться на прием любого члена", - сказал он в интервью телеканалу CNN.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
СМИ рассказали, какой удар получит Украина на следующей неделе
10:49
По словам Уитакера, на пути к возможному вступлению Киева в НАТО имеется "множество этапов". Он также признал, что урегулирования конфликта на Украине должно быть достигнуто такое соглашение, которое приемлемым для обеих сторон, включая Россию.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а также настаивают, чтобы для страны сохранилась возможность членства в НАТО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Постпред США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече на Аляске
16:28
 
В миреУкраинаКиевРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала