Решение о членстве Украины в НАТО принимает не Россия, заявил Уитакер
Решение о членстве Украины в НАТО принимает не Россия, заявил Уитакер
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос о возможности членства Украины в оборонном блоке должны решать члены альянса без участия Москвы. "Что касается того, рассматривается ли вопрос о членстве в НАТО или нет, то решение в конечном итоге принимает не Россия. Решающими являются 32 члена НАТО, которые должны единогласно согласиться на прием любого члена", - сказал он в интервью телеканалу CNN. По словам Уитакера, на пути к возможному вступлению Киева в НАТО имеется "множество этапов". Он также признал, что урегулирования конфликта на Украине должно быть достигнуто такое соглашение, которое приемлемым для обеих сторон, включая Россию. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а также настаивают, чтобы для страны сохранилась возможность членства в НАТО.
