МВД рассказало о мошенниках под видом преподавателей

2025-08-10T03:05:00+03:00

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мошенники под видом преподавателей уверяют студентов, что вуз проводит "проверку" на причастность учащихся к финансовым преступлениям, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Полиция рекомендует не совершать главную ошибку - приступать к финансовым операциям, прежде чем посоветоваться с настоящими специалистами или сотрудниками полиции", - говорится в материалах. Согласно материалам, мошенники от лица преподавателей рассылают студентам российских вузов и колледжей сообщения в мессенджерах, что в учебном заведении якобы проводится проверка учащихся на причастность к финансовым преступлениям. После этого аферисты сообщают студентам, что с ними свяжутся сотрудники правоохранительных органов, подчеркивается в материалах. В дальнейшем лжеполицейские и "сотрудники" Росфинмониторинга убеждают молодых людей предоставить все данные о личных банковских счетах и сбережениях якобы из-за того, что мошенники украли деньги со счетов, отмечается в материалах. Получив всю информацию, мошенники заставляют студентов "задекларировать" деньги, переведя на "безопасный" счет, указывается в материалах. Однако на самом деле "безопасные счета" - личные карты преступников, заключается в материалах.

