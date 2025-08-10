https://ria.ru/20250810/luzhniki-2034981172.html

Специалисты модернизировали важную часть коллектора "Лужники" в Москве

Специалисты модернизировали важную часть коллектора "Лужники" в Москве - РИА Новости, 13.08.2025

Специалисты модернизировали важную часть коллектора "Лужники" в Москве

Специалисты завершили модернизацию части общегородского коллектора "Лужники" в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-10T12:21:00+03:00

2025-08-10T12:21:00+03:00

2025-08-13T12:21:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

москоллектор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989385006_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9995852eb565de662a1c461d7c700e70.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты завершили модернизацию части общегородского коллектора "Лужники" в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили модернизацию важной части общегородского коллектора "Лужники". Обновленная галерея длиной почти 100 метров предназначена для прокладки теплосети, водопровода, силовых кабелей и линий связи. Главный объект снабжения - здание Олимпийского комитета России", - говорится в сообщении. Отмечается, что для дополнительной защиты от влаги в коллекторе обустроили систему водоотведения: проложили специальные лотки, оборудовали дренажный колодец, установили датчики контроля затопления. Помимо этого, в процессе модернизации заменили опорные кабельные металлоконструкции, благодаря их компактному размещению в галерее можно проложить больше коммуникаций. Коллектор оборудовали современными системами охранной и пожарной сигнализации, вентиляции, автоматического контроля метана, диспетчерского управления. Модернизировали и голосовую связь: у работников теперь есть возможность оперативно связаться с техником и диспетчером. Была проделана большая работа по замене электрооборудования и питающих кабелей АО "Москоллектор", подчеркивается в сообщении. Новые кабельные линии повысили надежность эксплуатации всего общегородского коллектора "Лужники". Сообщается, что работы начали с восстановления несущей способности строительных конструкций и гидроизоляции. Для улучшения водозащитных свойств использовалась технология, не требующая вскрытия стен и перекрытий. В бетоне просверливали специальные отверстия, куда вставляли пакеры — устройства, через которые в бетон закачивается особая смесь. После контакта с грунтовыми водами она расширяется, заполняя все свободные полости, а после высыхания становится эластичной и не пропускает воду. Для дополнительной защиты от влаги в коллекторе обустроили систему водоотведения: проложили специальные лотки, оборудовали дренажный колодец, установили датчики контроля затопления.

https://ria.ru/20250808/moskva-2034151231.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, москоллектор