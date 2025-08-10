https://ria.ru/20250810/luzhniki-2034981172.html
Специалисты модернизировали важную часть коллектора "Лужники" в Москве
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
москоллектор
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты завершили модернизацию части общегородского коллектора "Лужники" в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили модернизацию важной части общегородского коллектора "Лужники". Обновленная галерея длиной почти 100 метров предназначена для прокладки теплосети, водопровода, силовых кабелей и линий связи. Главный объект снабжения - здание Олимпийского комитета России", - говорится в сообщении. Отмечается, что для дополнительной защиты от влаги в коллекторе обустроили систему водоотведения: проложили специальные лотки, оборудовали дренажный колодец, установили датчики контроля затопления. Помимо этого, в процессе модернизации заменили опорные кабельные металлоконструкции, благодаря их компактному размещению в галерее можно проложить больше коммуникаций. Коллектор оборудовали современными системами охранной и пожарной сигнализации, вентиляции, автоматического контроля метана, диспетчерского управления. Модернизировали и голосовую связь: у работников теперь есть возможность оперативно связаться с техником и диспетчером. Была проделана большая работа по замене электрооборудования и питающих кабелей АО "Москоллектор", подчеркивается в сообщении. Новые кабельные линии повысили надежность эксплуатации всего общегородского коллектора "Лужники". Сообщается, что работы начали с восстановления несущей способности строительных конструкций и гидроизоляции. Для улучшения водозащитных свойств использовалась технология, не требующая вскрытия стен и перекрытий. В бетоне просверливали специальные отверстия, куда вставляли пакеры — устройства, через которые в бетон закачивается особая смесь. После контакта с грунтовыми водами она расширяется, заполняя все свободные полости, а после высыхания становится эластичной и не пропускает воду. Для дополнительной защиты от влаги в коллекторе обустроили систему водоотведения: проложили специальные лотки, оборудовали дренажный колодец, установили датчики контроля затопления.
