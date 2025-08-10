https://ria.ru/20250810/kvest-2034418545.html
Посетители ВДНХ смогут пройти квест с роботом-экскурсоводом
Посетители ВДНХ смогут пройти квест с роботом-экскурсоводом - РИА Новости, 10.08.2025
Посетители ВДНХ смогут пройти квест с роботом-экскурсоводом
Робот-гид профессор Борис Земелькин, который появился в павильоне "Геология" на ВДНХ весной, предложит посетителям пройти интерактивный квест по экспозиции в... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T11:43:00+03:00
2025-08-10T11:43:00+03:00
2025-08-10T11:43:00+03:00
технологии
москва
земля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968848030_0:179:3000:1867_1920x0_80_0_0_40ff144389b811c1f57fbeb777069a85.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Робот-гид профессор Борис Земелькин, который появился в павильоне "Геология" на ВДНХ весной, предложит посетителям пройти интерактивный квест по экспозиции в августе этого года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Ультрасовременный робот-гид профессор Борис Земелькин, который появился на выставочной площадке Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева в павильоне "Геология" на ВДНХ весной 2025 года, не только ведет экскурсии. В августе он предложит посетителям пройти интерактивный квест по экспозиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что робот хорошо ориентируется в пространстве, своевременно реагирует на препятствия и даже может попросить уступить ему дорогу. На роботе размещен экран, на котором он может показывать дополнительные материалы. Многие экскурсоводы берут с собой папки с дополнительными фотографиями, чтобы прогулка среди экспонатов была более содержательной, а профессор Земелькин показывает фото и видео прямо на своем корпусе. Квест, который проведет робот, называется "Биологическая катастрофа". Посетителям музея нужно будет собрать 12 признаков живых организмов на Земле. Игра заинтересует как детей, так и взрослых, добавляется в сообщении. "В будущем робот-гид будет работать не только на выставке "12 признаков живого", но и в других музейных программах. Биологический музей имени К.А. Тимирязева совместно с Проектно-конструкторским технологическим институтом робототехники готовит обширное обновление для профессора Земелькина, в рамках которого запланированы как интерактивные офлайн-мероприятия, так и просветительские онлайн-программы", - заключается в сообщении.
https://ria.ru/20250804/alpaka-2033221499.html
https://ria.ru/20250810/dom-2034417294.html
москва
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968848030_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3816c0b9f0ec23f5a179500f07d3b9fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, земля
Технологии, Москва, Земля
Посетители ВДНХ смогут пройти квест с роботом-экскурсоводом
Посетители ВДНХ смогут пройти интерактивный квест с роботом-экскурсоводом
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Робот-гид профессор Борис Земелькин, который появился в павильоне "Геология" на ВДНХ весной, предложит посетителям пройти интерактивный квест по экспозиции в августе этого года, сообщается на сайте
мэра и правительства Москвы.
"Ультрасовременный робот-гид профессор Борис Земелькин, который появился на выставочной площадке Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева в павильоне "Геология" на ВДНХ весной 2025 года, не только ведет экскурсии. В августе он предложит посетителям пройти интерактивный квест по экспозиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что робот хорошо ориентируется в пространстве, своевременно реагирует на препятствия и даже может попросить уступить ему дорогу. На роботе размещен экран, на котором он может показывать дополнительные материалы. Многие экскурсоводы берут с собой папки с дополнительными фотографиями, чтобы прогулка среди экспонатов была более содержательной, а профессор Земелькин показывает фото и видео прямо на своем корпусе.
Квест, который проведет робот, называется "Биологическая катастрофа". Посетителям музея нужно будет собрать 12 признаков живых организмов на Земле
. Игра заинтересует как детей, так и взрослых, добавляется в сообщении.
"В будущем робот-гид будет работать не только на выставке "12 признаков живого", но и в других музейных программах. Биологический музей имени К.А. Тимирязева совместно с Проектно-конструкторским технологическим институтом робототехники готовит обширное обновление для профессора Земелькина, в рамках которого запланированы как интерактивные офлайн-мероприятия, так и просветительские онлайн-программы", - заключается в сообщении.