Отец покушавшегося на колумбийского сенатора хотел вступить в ВСУ
Отец покушавшегося на колумбийского сенатора Урибе пытался завербоваться в ВСУ
© AP Photo / Fernando VergaraВид на центр Боготы, Колумбия
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на центр Боготы, Колумбия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости, Олег Краев. Отец подростка, совершившего покушение на колумбийского сенатора Мигеля Урибе Турбая, пытался завербоваться в ВСУ, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес.
В результате нападения, которое произошло в июне, сенатор от оппозиционной партии "Демократический центр" Урибе Турбай получил тяжелые огнестрельные ранения головы. Следствие установило, что непосредственным исполнителем нападения стал 15-летний подросток.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.