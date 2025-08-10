https://ria.ru/20250810/khischenie-2034390959.html

Бизнесмена обвинили в хищении денег с "Пушкинских карт"

Бизнесмена обвинили в хищении денег с "Пушкинских карт" - РИА Новости, 10.08.2025

Бизнесмена обвинили в хищении денег с "Пушкинских карт"

Предприниматель обвиняется в хищении денег с "Пушкинских карт" под видом проведения ложной экскурсии по ВДНХ, сказано в материалах дела, которые есть в... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T04:44:00+03:00

2025-08-10T04:44:00+03:00

2025-08-10T04:44:00+03:00

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Предприниматель обвиняется в хищении денег с "Пушкинских карт" под видом проведения ложной экскурсии по ВДНХ, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. По данным следствия, он действовал с тремя соучастниками. "Обвиняемые разместили заведомо ложную информацию о проведении культурно-массового мероприятия "Экскурсия "Арт-ВДНХ", организовав привлечение к покупке билетов на вышеуказанное мероприятие пользователей "Пушкинских карт"", - сказано в документах. Там отмечается, что в результате оператор программы "Пушкинская карта" перечислил деньги на счет обвиняемых. Следствие считает, что своими действиями они причинили убыток Министерству культуры РФ в особо крупном размере. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ, оно уже было передано для рассмотрения по существу, но суд вернул его в прокуратуру.

https://ria.ru/20250806/putin-2033805157.html

https://ria.ru/20250710/novosibirsk-2028265715.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия