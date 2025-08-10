https://ria.ru/20250810/khischenie-2034390959.html
Бизнесмена обвинили в хищении денег с "Пушкинских карт"
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Предприниматель обвиняется в хищении денег с "Пушкинских карт" под видом проведения ложной экскурсии по ВДНХ, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. По данным следствия, он действовал с тремя соучастниками. "Обвиняемые разместили заведомо ложную информацию о проведении культурно-массового мероприятия "Экскурсия "Арт-ВДНХ", организовав привлечение к покупке билетов на вышеуказанное мероприятие пользователей "Пушкинских карт"", - сказано в документах. Там отмечается, что в результате оператор программы "Пушкинская карта" перечислил деньги на счет обвиняемых. Следствие считает, что своими действиями они причинили убыток Министерству культуры РФ в особо крупном размере. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ, оно уже было передано для рассмотрения по существу, но суд вернул его в прокуратуру.
