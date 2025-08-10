Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 10.08.2025
16:03 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/kamchatka-2034443618.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T16:03:00+03:00
2025-08-10T16:03:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
северо-курильск
российская академия наук
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. "Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 158. Глубина (в километрах): 43,8. Магнитуда: 5,0", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
камчатка
петропавловск-камчатский
северо-курильск
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, северо-курильск, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Северо-Курильск, Российская академия наук
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 158. Глубина (в километрах): 43,8. Магнитуда: 5,0", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Извержение вулкана в Японии - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В Японии вулкан Симмоэ выбросил столб дыма и пепла
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийСеверо-КурильскРоссийская академия наук
 
 
