Православный календарь на 2025 год с праздниками и постами на каждый день
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:37 10.08.2025 (обновлено: 16:44 10.08.2025)
Церковный календарь на 2025. Праздники и посты
Православный календарь на 2025 год с праздниками и постами на каждый день
Церковный календарь на 2025. Праздники и посты
Когда начинается Великий пост, на какое число выпадает следующая Пасха и как рассчитать ее дату. В какие дни следует поминать усопших. Православный календарь на РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Когда начинается Великий пост, на какое число выпадает следующая Пасха и как рассчитать ее дату. В какие дни следует поминать усопших. Православный календарь на 2025 год — в материале РИА Новости.Православные праздники в 2025Человеку невоцерковленному, наверное, трудно будет с ходу понять, как устроен православный календарь. Все праздники можно условно разделить на две группы. По дате: переходящие – те, у которых дата из года в год меняется, и непереходящие – их дата фиксированная.У первой группы дата празднования зависит от того, на какое число выпадает Пасха. Например, Вознесение Господне отмечают на 40-й день после Христова Воскресения. В отличие от второй группы: всем известно, что Рождество Христово каждый год приходится на 7 января.Кроме того, многих сбивает с толку календарная путаница. Большинство стран, включая Россию, живет сегодня по григорианскому календарю. Русская православная церковь же сохранила верность более древнему, юлианскому.Разница между двумя календарями составляет 13 дней. Поэтому рядом с каждой датой церковного календаря можно увидеть порой двойное написание. Например, 1 октября (по старому стилю), 14 октября (по новому) православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы.Главное христианское торжество – Пасха, или Светлое Христово Воскресение, как правило, приходится на период с 4 апреля по 8 мая. В 2025-м ее отметят 20 апреля.Помимо Пасхи – праздника праздников, есть еще великие православные праздники. Они делятся на двунадесятые и недвунадесятые. Двунадесятые – двенадцать главных – связаны с жизнью Иисуса Христа и Девы Марии.В 2025-м их даты выглядят следующим образом: Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября; Воздвижение Креста Господня — 27 сентября; Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря; Рождество Христово — 7 января; Крещение Господне — 19 января; Сретение Господне — 15 февраля; Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля; Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — 13 апреля (переходящий); Вознесение Господне — 29 мая (переходящий); День Святой Троицы (Пятидесятница) — 8 июня (переходящий); Преображение Господне — 19 августа; Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа.Великих недвунадесятых праздников – пять. В 2025-м их отметят соответственно: Обрезание Господне — 14 января; Рождество Иоанна Предтечи — 7 июля; День памяти святых апостолов Петра и Павла — 12 июля; Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября; Покров Пресвятой Богородицы — 14 октября.Посты в 2025Многодневные постыВ православном календаре четыре многодневных поста. Самый длинный из них – Великий. Этот период воздержание считается у верующих самым главным, поскольку он призван подготовить их к Пасхе. Во дни говения следует уделить внимание не только гастрономическим ограничениям, но и чистоте помыслов и дел.Довольно долго постятся и перед другим важным праздником – Рождеством Христовым. Даты начала и окончания Рождественского поста из года в год не меняются: с 28 ноября по 6 января (Сочельник). Из-за того, что первый день говения – это день памяти апостола Филиппа, на Руси прижилось еще одно название – Филиппов пост. К слову, Католическая церковь также соблюдает Рождественский пост. Там он называется Адвент и длится от 23 до 28 дней (в зависимости от количества календарных воскресений).Кроме того, существуют два летних поста. Один из них – Апостольский, Петров – назван в честь святых апостолов Петра и Павла. Он считается не самым строгим, а его продолжительность зависит от даты Дня Святой Троицы (пятидесятый день после Воскресения Христова).Начинается говение всегда через неделю после этого праздника, а завершается в день памяти апостолов 12 июля. Но поскольку Пятидесятница – переходящее торжество, то и сроки Петрова поста будут варьироваться от десяти дней до месяца.Второй летний пост – Успенский. Он приурочен к празднику Успения Пресвятой Богородицы и является самым коротким из числа многодневных постов. Из года в год дата его начала не меняется – 14 августа. В этот день Русская церковь отмечает праздник Происхождения (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. В народе торжество известно как Медовый Спас.В 2025-м многодневные посты выпадают на: Великий 3 марта – 19 апреля; Рождественский 28 ноября – 6 января; Апостольский (Петров) 16 июня – 11 июля; Успенский 14 – 27 августа.Однодневные постыПомимо долгих говений, в церковном календаре есть несколько однодневных постов. Так, верующие предписывается воздерживаться от скоромной пищи 18 января, в Крещенский сочельник. То же – 11 сентября, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи или 27 сентября (в праздник Воздвижения Креста Господня).Кроме того, каждая среда и пятница (если на нах не выпадает большой праздник) являются в православии постными днями. Связано это с евангельским смысловым наполнением этих дней: среда – в память о предательстве Христа, а пятница – в память о его распятии.Дни поминовения усопшихРодительские субботыЕсть в православном календаре несколько особых памятных дней. Их принято называть "родительскими субботами". Как правило, они приходятся на этот день недели, но иногда выпадают и на другие.Есть несколько версий, почему субботы называют именно "родительскими". По одной из них в старину словом "родители" называли не только мать и отца, но всех предков.Из всех родительских суббот особо выделяются две – Троицкая и Мясопустная. Их называют "вселенскими". Это означает, что в эти дни можно молиться обо всех "он начала века" усопших. Разумеется, речь в данном случае не идет о самоубийцах.В 2025-м вселенские Мясопустная и Троицкая приходятся на 22 февраля и 7 июня соответственно. Три особых памятных дня выпадают в период великопостного говения – 15 марта (2-я неделя Великого поста), 22 марта (3-я неделя Великого поста), 29 марта (4-я неделя Великого поста).Затем 29 апреля верующие отметят Радоницу – день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших. А 1 ноября – Димитриевскую родительскую субботу.В целом же священнослужители всегда добавляют: поминать усопших родных и близких полагается во все субботние дни.Календарь на 2025ЯнварьВ первые дни января у православных еще продолжается Рождественский пост. Всего он длится 40 дней, а даты не меняются из года в год. Этот период нужен, чтобы подготовиться к Рождеству Христову.На середину месяца, 14 января, приходится великий недвунадесятый праздник — Обрезание Господне. Эта дата также известна как Старый Новый год. Четырьмя днями позже, 18 января – Крещенский сочельник. В этот день установлен однодневный пост – чтобы внутренне подготовиться к великому празднику Крещения Господня.В народе период между Рождеством и Крещением называют Святками. Это время шумных массовых гуляний, колядок и гаданий. Стоит отметить, что Русская православная церковь к этим пережиткам языческого прошлого всегда относилась неодобрительно.ФевральВ середине третьего зимнего месяца – 15 февраля – православные будут отмечать Сретение (то есть "встречу") Господне. Торжество посвящено эпизоду евангельской истории: на 40-й день после рождения Иисуса Христа родители принесли его в Иерусалимский храм; там его встретил благочестивый старец Симеон. Это событие символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов.А уже 24 февраля начнется Масленица – последняя неделя (седмица) перед Великим постом, когда дозволяется есть скоромную пищу.МартПоследний день Масленицы – Прощеное воскресенье – выпадает в 2025-м на 2 марта. А уже на следующий день начнется Великий пост. Он продлится до 19 апреля.АпрельВ период великопостного говения православные верующие отметят два важных праздника: Благовещение Пресвятой Богородицы – (7 апреля) и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) – последнее воскресенье перед Пасхой (13 апреля).В Вербное воскресенье начинается Страстная седмица. Каждый ее день называют Великим, и каждый из них посвящен определенному евангельскому событию. Например, в Великий четверг вспоминают Тайную вечерю и предательство Иуды. А в Великую пятницу (Страстная пятница – крестные страдания Христа.В 2025 году Светлое Христово Воскресение выпадает на 20 апреля. А ровно через неделю — 27 апреля — отмечают Антипасху, или Фомино воскресенье.МайНа 40-й день после Воскресения Христова — 29 мая в 2025 году — верующие отметят великий праздник Вознесения Господня.ИюньА 8 июня – День Святой Троицы. С 16 июня начнется Петров, или Апостольский пост.ИюльНа период летнего говения приходятся два праздника. Один недвунадесятый – Рождество Иоанна Предтечи (7 июля). В народе он известен как Иван-купала. И День памяти святых Петра и Февронии (8 июля). Светская Россия отмечает той же датой День семьи, любви и верности.Петров пост завешается 11 июля – в канун дня памяти апостолов Петра и Павла.На конец июля – 28-е число приходится Крещение Руси и День святого равноапостольного князя Владимира. На праздник утренняя и вечерняя службы традиционно проходят по уставу великого праздника.АвгустРождество одного из самых почитаемых святых – Николая Чудотворца – верующие отмечают 11 августа. На Руси архиепископа далеких Мир Ликийских называли Угодником и часто молились ему, когда на море разыгрывалась буря.На 19 августа приходится великий праздник — Преображение Господне. В этот день, согласно Священному Писанию, Иисус вместе с учениками взошел на гору Фавор, где преобразился – предстал во всем своем величии.С 14 по 27 августа продлится Успенский пост. В это время верующие готовятся к еще одному августовскому великому празднику – Успению Пресвятой Богородицы (28 августа).СентябрьНа сентябрь 2025 у православных приходится сразу два однодневных — 11-го и 27-го числа. Первый приурочен ко дню Усекновения главы Иоанна Предтечи. Второй — к Воздвижению Креста Господня. Кроме того, 21 сентября неизменно отмечают Рождество Пресвятой Богородицы – церковное новолетие.ОктябрьНа начало второго осеннего месяца – 8 октября – в православном календаре приходится День памяти преподобного Сергия Радонежского. Издревле на Руси он был одним из самых почитаемых. И в наши дни преподобного Сергия считают небесным заступником Земли Русской.Из года в год в середине октября – 14-го числа – православные верующие отмечают великий недвунадесятый праздник – Покров Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминают чудо, произошедшее в Константинополе приблизительно в 910 году, – явление Богородицы.НоябрьА вот в ноябре великих праздников нет. При этом именно в последний осенний месяц (28 ноября) всегда начинается Рождественский пост. Длится он 40 дней – вплоть до Рождества Христова.ДекабрьВ начале декабря отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря). А 19-го числа — День памяти Николая Чудотворца. В народе праздник называли Никола Зимний.
Церковный календарь на 2025. Праздники и посты

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Распятие в руках священнослужителя
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Когда начинается Великий пост, на какое число выпадает следующая Пасха и как рассчитать ее дату. В какие дни следует поминать усопших. Православный календарь на 2025 год — в материале РИА Новости.

Православные праздники в 2025

Человеку невоцерковленному, наверное, трудно будет с ходу понять, как устроен православный календарь. Все праздники можно условно разделить на две группы. По дате: переходящие – те, у которых дата из года в год меняется, и непереходящие – их дата фиксированная.
Православные праздники в 2025 годуПравославные праздники в 2025 году
У первой группы дата празднования зависит от того, на какое число выпадает Пасха. Например, Вознесение Господне отмечают на 40-й день после Христова Воскресения. В отличие от второй группы: всем известно, что Рождество Христово каждый год приходится на 7 января.
Кроме того, многих сбивает с толку календарная путаница. Большинство стран, включая Россию, живет сегодня по григорианскому календарю. Русская православная церковь же сохранила верность более древнему, юлианскому.
Разница между двумя календарями составляет 13 дней. Поэтому рядом с каждой датой церковного календаря можно увидеть порой двойное написание. Например, 1 октября (по старому стилю), 14 октября (по новому) православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы.
Главное христианское торжество – Пасха, или Светлое Христово Воскресение, как правило, приходится на период с 4 апреля по 8 мая. В 2025-м ее отметят 20 апреля.
Корзина с пасхальными яйцами и куличами во время обряда освящения в Великую субботу возле собора Святого Александра Невского в Ялте - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Пасха: когда будет в 2025 году, суть и традиции праздника
21 апреля, 12:40
Помимо Пасхи – праздника праздников, есть еще великие православные праздники. Они делятся на двунадесятые и недвунадесятые. Двунадесятые – двенадцать главных – связаны с жизнью Иисуса Христа и Девы Марии.
В 2025-м их даты выглядят следующим образом: Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября; Воздвижение Креста Господня — 27 сентября; Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря; Рождество Христово — 7 января; Крещение Господне — 19 января; Сретение Господне — 15 февраля; Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля; Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — 13 апреля (переходящий); Вознесение Господне — 29 мая (переходящий); День Святой Троицы (Пятидесятница) — 8 июня (переходящий); Преображение Господне — 19 августа; Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа.
Рождество - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Рождество Христово в 2025 году
7 января, 10:35
Великих недвунадесятых праздников – пять. В 2025-м их отметят соответственно: Обрезание Господне — 14 января; Рождество Иоанна Предтечи — 7 июля; День памяти святых апостолов Петра и Павла — 12 июля; Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября; Покров Пресвятой Богородицы — 14 октября.

Посты в 2025

Многодневные посты

В православном календаре четыре многодневных поста. Самый длинный из них – Великий. Этот период воздержание считается у верующих самым главным, поскольку он призван подготовить их к Пасхе. Во дни говения следует уделить внимание не только гастрономическим ограничениям, но и чистоте помыслов и дел.
Довольно долго постятся и перед другим важным праздником – Рождеством Христовым. Даты начала и окончания Рождественского поста из года в год не меняются: с 28 ноября по 6 января (Сочельник). Из-за того, что первый день говения – это день памяти апостола Филиппа, на Руси прижилось еще одно название – Филиппов пост. К слову, Католическая церковь также соблюдает Рождественский пост. Там он называется Адвент и длится от 23 до 28 дней (в зависимости от количества календарных воскресений).
Рождественский пост - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Рождественский пост в 2024-2025 году
7 января, 10:32
Кроме того, существуют два летних поста. Один из них – Апостольский, Петров – назван в честь святых апостолов Петра и Павла. Он считается не самым строгим, а его продолжительность зависит от даты Дня Святой Троицы (пятидесятый день после Воскресения Христова).
Начинается говение всегда через неделю после этого праздника, а завершается в день памяти апостолов 12 июля. Но поскольку Пятидесятница – переходящее торжество, то и сроки Петрова поста будут варьироваться от десяти дней до месяца.
Второй летний пост – Успенский. Он приурочен к празднику Успения Пресвятой Богородицы и является самым коротким из числа многодневных постов. Из года в год дата его начала не меняется – 14 августа. В этот день Русская церковь отмечает праздник Происхождения (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. В народе торжество известно как Медовый Спас.
В 2025-м многодневные посты выпадают на: Великий 3 марта – 19 апреля; Рождественский 28 ноября – 6 января; Апостольский (Петров) 16 июня – 11 июля; Успенский 14 – 27 августа.
Верующая ставит свечу во время службы - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Великий пост: даты начала и окончания в 2025 году, календарь питания
3 февраля, 14:07

Однодневные посты

Помимо долгих говений, в церковном календаре есть несколько однодневных постов. Так, верующие предписывается воздерживаться от скоромной пищи 18 января, в Крещенский сочельник. То же – 11 сентября, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи или 27 сентября (в праздник Воздвижения Креста Господня).
© AFP 2024 / Alexander JoeЖенщина ставит свечи в церкви преподобного Сергия Радонежского под Йоханнесбургом, Южная Африка
Женщина ставит свечи в церкви преподобного Сергия Радонежского под Йоханнесбургом, Южная Африка - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AFP 2024 / Alexander Joe
Женщина ставит свечи в церкви преподобного Сергия Радонежского под Йоханнесбургом, Южная Африка
Кроме того, каждая среда и пятница (если на нах не выпадает большой праздник) являются в православии постными днями. Связано это с евангельским смысловым наполнением этих дней: среда – в память о предательстве Христа, а пятница – в память о его распятии.

Дни поминовения усопших

Родительские субботы

Есть в православном календаре несколько особых памятных дней. Их принято называть "родительскими субботами". Как правило, они приходятся на этот день недели, но иногда выпадают и на другие.
Есть несколько версий, почему субботы называют именно "родительскими". По одной из них в старину словом "родители" называли не только мать и отца, но всех предков.
Дмитриевская родительская суббота - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Когда родительская суббота в 2025 году? Все даты поминовения
9 августа, 13:27
Из всех родительских суббот особо выделяются две – Троицкая и Мясопустная. Их называют "вселенскими". Это означает, что в эти дни можно молиться обо всех "он начала века" усопших. Разумеется, речь в данном случае не идет о самоубийцах.
В 2025-м вселенские Мясопустная и Троицкая приходятся на 22 февраля и 7 июня соответственно. Три особых памятных дня выпадают в период великопостного говения – 15 марта (2-я неделя Великого поста), 22 марта (3-я неделя Великого поста), 29 марта (4-я неделя Великого поста).
Затем 29 апреля верующие отметят Радоницу – день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших. А 1 ноября – Димитриевскую родительскую субботу.
В целом же священнослужители всегда добавляют: поминать усопших родных и близких полагается во все субботние дни.
Радоница - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Радоница 2025: когда отмечают, история праздника и традиции поминовения
29 апреля, 15:56

Календарь на 2025

Январь
В первые дни января у православных еще продолжается Рождественский пост. Всего он длится 40 дней, а даты не меняются из года в год. Этот период нужен, чтобы подготовиться к Рождеству Христову.
На середину месяца, 14 января, приходится великий недвунадесятый праздник — Обрезание Господне. Эта дата также известна как Старый Новый год. Четырьмя днями позже, 18 января – Крещенский сочельник. В этот день установлен однодневный пост – чтобы внутренне подготовиться к великому празднику Крещения Господня.
В народе период между Рождеством и Крещением называют Святками. Это время шумных массовых гуляний, колядок и гаданий. Стоит отметить, что Русская православная церковь к этим пережиткам языческого прошлого всегда относилась неодобрительно.
Православные праздники в январе - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Церковный календарь на январь 2025
31 января, 14:21
Февраль
В середине третьего зимнего месяца – 15 февраля – православные будут отмечать Сретение (то есть "встречу") Господне. Торжество посвящено эпизоду евангельской истории: на 40-й день после рождения Иисуса Христа родители принесли его в Иерусалимский храм; там его встретил благочестивый старец Симеон. Это событие символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов.
А уже 24 февраля начнется Масленица – последняя неделя (седмица) перед Великим постом, когда дозволяется есть скоромную пищу.
Священнослужитель на божественной литургии - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Церковный календарь на февраль 2025
28 февраля, 14:00
Март
Последний день Масленицы – Прощеное воскресенье – выпадает в 2025-м на 2 марта. А уже на следующий день начнется Великий пост. Он продлится до 19 апреля.
Верующая ставит свечу во время службы - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Великий пост: даты начала и окончания в 2025 году, календарь питания
3 февраля, 14:07
Апрель
В период великопостного говения православные верующие отметят два важных праздника: Благовещение Пресвятой Богородицы – (7 апреля) и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) – последнее воскресенье перед Пасхой (13 апреля).
В Вербное воскресенье начинается Страстная седмица. Каждый ее день называют Великим, и каждый из них посвящен определенному евангельскому событию. Например, в Великий четверг вспоминают Тайную вечерю и предательство Иуды. А в Великую пятницу (Страстная пятница – крестные страдания Христа.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриаршее богослужение в Прощеное воскресенье
Патриаршее богослужение в Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Патриаршее богослужение в Прощеное воскресенье
В 2025 году Светлое Христово Воскресение выпадает на 20 апреля. А ровно через неделю — 27 апреля — отмечают Антипасху, или Фомино воскресенье.
Май
На 40-й день после Воскресения Христова — 29 мая в 2025 году — верующие отметят великий праздник Вознесения Господня.
Михайлов день - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Михайлов день по православному календарю
20 ноября 2024, 14:11
Июнь
А 8 июня – День Святой Троицы. С 16 июня начнется Петров, или Апостольский пост.
Июль
На период летнего говения приходятся два праздника. Один недвунадесятый – Рождество Иоанна Предтечи (7 июля). В народе он известен как Иван-купала. И День памяти святых Петра и Февронии (8 июля). Светская Россия отмечает той же датой День семьи, любви и верности.
Петров пост завешается 11 июля – в канун дня памяти апостолов Петра и Павла.
На конец июля – 28-е число приходится Крещение Руси и День святого равноапостольного князя Владимира. На праздник утренняя и вечерняя службы традиционно проходят по уставу великого праздника.
Август
Рождество одного из самых почитаемых святых – Николая Чудотворца – верующие отмечают 11 августа. На Руси архиепископа далеких Мир Ликийских называли Угодником и часто молились ему, когда на море разыгрывалась буря.
Иверская икона Божьей Матери - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
День Иверской иконы Божией Матери: история и значение праздника
25 октября 2024, 17:43
На 19 августа приходится великий праздник — Преображение Господне. В этот день, согласно Священному Писанию, Иисус вместе с учениками взошел на гору Фавор, где преобразился – предстал во всем своем величии.
С 14 по 27 августа продлится Успенский пост. В это время верующие готовятся к еще одному августовскому великому празднику – Успению Пресвятой Богородицы (28 августа).
Сентябрь
На сентябрь 2025 у православных приходится сразу два однодневных — 11-го и 27-го числа. Первый приурочен ко дню Усекновения главы Иоанна Предтечи. Второй — к Воздвижению Креста Господня. Кроме того, 21 сентября неизменно отмечают Рождество Пресвятой Богородицы – церковное новолетие.
Октябрь
На начало второго осеннего месяца – 8 октября – в православном календаре приходится День памяти преподобного Сергия Радонежского. Издревле на Руси он был одним из самых почитаемых. И в наши дни преподобного Сергия считают небесным заступником Земли Русской.
© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкМощи Сергия Радонежского доставили в Грозный
Мощи Сергия Радонежского доставили в Грозный - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Мощи Сергия Радонежского доставили в Грозный
Из года в год в середине октября – 14-го числа – православные верующие отмечают великий недвунадесятый праздник – Покров Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминают чудо, произошедшее в Константинополе приблизительно в 910 году, – явление Богородицы.
Ноябрь
А вот в ноябре великих праздников нет. При этом именно в последний осенний месяц (28 ноября) всегда начинается Рождественский пост. Длится он 40 дней – вплоть до Рождества Христова.
Декабрь
В начале декабря отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря). А 19-го числа — День памяти Николая Чудотворца. В народе праздник называли Никола Зимний.
Православные праздники в декабре - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Церковный календарь на декабрь 2024 года: праздники, посты, памятные дни
30 декабря 2024, 12:54
РелигияРоссияИерусалимИисус ХристосНиколай ЧудотворецРусская православная церковь
 
 
