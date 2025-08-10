https://ria.ru/20250810/habarovsk-2034401519.html
В Хабаровске из-за поджога сгорели три автомобиля
В Хабаровске из-за поджога сгорели три автомобиля - РИА Новости, 10.08.2025
В Хабаровске из-за поджога сгорели три автомобиля
Ночью в Хабаровске во дворе многоквартирного дома сгорели три автомобиля, момент поджога запечатлели камеры видеонаблюдения, сообщает городская полиция.
ХАБАРОВСК, 10 авг - РИА Новости. Ночью в Хабаровске во дворе многоквартирного дома сгорели три автомобиля, момент поджога запечатлели камеры видеонаблюдения, сообщает городская полиция. Момент поджога запечатлели камеры видеонаблюдения и попали в соцсети. "В полицию поступило сообщение о возгорании транспортных средств во дворе дома в Центральном районе краевого центра. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники МЧС... Изъяли записи камеры видеонаблюдения. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий по установлению и задержанию лиц, причастных к поджогу", - говорится в сообщении.⠀ По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
