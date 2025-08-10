https://ria.ru/20250810/habarovsk-2034401519.html

В Хабаровске из-за поджога сгорели три автомобиля

В Хабаровске из-за поджога сгорели три автомобиля - РИА Новости, 10.08.2025

В Хабаровске из-за поджога сгорели три автомобиля

Ночью в Хабаровске во дворе многоквартирного дома сгорели три автомобиля, момент поджога запечатлели камеры видеонаблюдения, сообщает городская полиция. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T08:21:00+03:00

2025-08-10T08:21:00+03:00

2025-08-10T08:21:00+03:00

происшествия

хабаровск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg

ХАБАРОВСК, 10 авг - РИА Новости. Ночью в Хабаровске во дворе многоквартирного дома сгорели три автомобиля, момент поджога запечатлели камеры видеонаблюдения, сообщает городская полиция. Момент поджога запечатлели камеры видеонаблюдения и попали в соцсети. "В полицию поступило сообщение о возгорании транспортных средств во дворе дома в Центральном районе краевого центра. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники МЧС... Изъяли записи камеры видеонаблюдения. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий по установлению и задержанию лиц, причастных к поджогу", - говорится в сообщении.⠀ По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20250808/podzhog-2034085970.html

хабаровск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, хабаровск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)