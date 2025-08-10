В аэропорту Геленджика сняли ограничения

https://ria.ru/20250810/gelendzhik-2034426486.html

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В️ аэропорту Геленджика сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения в аэропорту были введены в 11.00 мск воскресенья, они продлились около двух часов."Аэропорт Геленджика. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

