https://ria.ru/20250810/gelendzhik-2034415576.html
В аэропорту Геленджика ввели ограничения
В аэропорту Геленджика ввели ограничения - РИА Новости, 10.08.2025
В аэропорту Геленджика ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T11:02:00+03:00
2025-08-10T11:02:00+03:00
2025-08-10T11:06:00+03:00
геленджик
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029961794_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_9ce7e5b1109cc7b14e5e89434f0acdf2.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточняется в публикации.
https://ria.ru/20250810/chita-2034407656.html
геленджик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029961794_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_c417ca8726a7847a347ec6564895d431.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Геленджик, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Геленджика ввели ограничения
В аэропорту Геленджика ограничили прием и выпуск воздушных судов