https://ria.ru/20250810/gelendzhik-2034415576.html

В аэропорту Геленджика ввели ограничения

В аэропорту Геленджика ввели ограничения - РИА Новости, 10.08.2025

В аэропорту Геленджика ввели ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T11:02:00+03:00

2025-08-10T11:02:00+03:00

2025-08-10T11:06:00+03:00

геленджик

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029961794_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_9ce7e5b1109cc7b14e5e89434f0acdf2.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточняется в публикации.

https://ria.ru/20250810/chita-2034407656.html

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность