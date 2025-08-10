Главы МИД ряда европейских стран осудили планы Израиля оккупировать Газу
Главы МИД восьми европейских стран осудили планы Израиля оккупировать Газу
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Главы МИД восьми европейских стран осудили намерение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оккупировать сектор Газа, отметив, что реализация этого плана только усугубит гуманитарный кризис и приведёт к "неприемлемо высокому" числу жертв, следует из совместного заявления, опубликованного министерством иностранных дел Норвегии.
В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".
"Министры иностранных дел Исландии, Ирландии, Люксембурга, Мальты, Норвегии, Португалии, Словении и Испании решительно осуждают недавнее заявление правительства Израиля об усилении оккупации и военного наступления, в том числе в городе Газа. Это решение лишь усугубит гуманитарный кризис и в дальнейшем поставит под угрозу жизни оставшихся заложников. Эта операция приведёт к неприемлемо высокому числу жертв и вынужденному перемещению почти миллиона палестинских мирных жителей", - говорится в пресс-релизе норвежского ведомства.
Кроме того, в заявлении говорится, что главы МИД указанных стран отвергают "любые демографические или территориальные изменения на оккупированной палестинской территории", поскольку действия в этом направлении представляют собой нарушение международного права.
"Усиление военного наступления и оккупация города Газа представляют собой серьёзное препятствие на пути к реализации решения о создании двух государств, которое является единственным путём к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру. Сектор Газа должен быть неотъемлемой частью Государства Палестина, наряду с Западным берегом, включая Восточный Иерусалим", - отмечается в заявлении.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
