Посещаемость ресторанов во Франции упала из-за высоких цен - РИА Новости, 10.08.2025
16:42 10.08.2025
Посещаемость ресторанов во Франции упала из-за высоких цен
в мире
франция
монпелье
ufc
банк франции
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Посещаемость ресторанов во Франции снизилась более чем на 15% из-за слишком высоких цен, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Союз работников ресторанно-гостиничного бизнеса Франции. "Посещаемость ресторанов во Франции за последнее время снизилась на 15-20%. Многие посетители указывают на слишком высокие цены в заведениях", - говорится в материале. При этом на юге Франции спад посещаемости ресторанов не останавливает даже летний сезон отпусков. Владелец одного из ресторанов города Монпелье на юге страны Оливье Фрербо пожаловался телеканалу, что посещаемость его ресторана упала на 50% в сравнении с летом 2024 года; результаты работы своего ресторана в июле 2025 года он оценил не иначе, как "пустые". Директор центра исследования потребления UFC-Que Choisir Грегори Каре заявил телеканалу, что стоимость ресторанных блюд растет с почти той же скоростью, что и стоимость продуктов в супермаркетах, однако покупки в них, в отличие от питания в ресторанах - незаменимая статья расходов для потребителей. По данным Банка Франции, приводимым телеканалом, в стране из-за экономических проблем ежедневно закрываются в среднем 22 ресторана. Национальный институт статистики Франции (Insee) в июле сообщил, что доля жителей Франции, проживающих за чертой бедности в 2023 году, достигла 15,4% - самого высокого значения за почти 30-летнюю историю наблюдения.
франция
монпелье
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Посещаемость ресторанов во Франции снизилась более чем на 15% из-за слишком высоких цен, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Союз работников ресторанно-гостиничного бизнеса Франции.
"Посещаемость ресторанов во Франции за последнее время снизилась на 15-20%. Многие посетители указывают на слишком высокие цены в заведениях", - говорится в материале.
При этом на юге Франции спад посещаемости ресторанов не останавливает даже летний сезон отпусков. Владелец одного из ресторанов города Монпелье на юге страны Оливье Фрербо пожаловался телеканалу, что посещаемость его ресторана упала на 50% в сравнении с летом 2024 года; результаты работы своего ресторана в июле 2025 года он оценил не иначе, как "пустые".
Директор центра исследования потребления UFC-Que Choisir Грегори Каре заявил телеканалу, что стоимость ресторанных блюд растет с почти той же скоростью, что и стоимость продуктов в супермаркетах, однако покупки в них, в отличие от питания в ресторанах - незаменимая статья расходов для потребителей.
По данным Банка Франции, приводимым телеканалом, в стране из-за экономических проблем ежедневно закрываются в среднем 22 ресторана.
Национальный институт статистики Франции (Insee) в июле сообщил, что доля жителей Франции, проживающих за чертой бедности в 2023 году, достигла 15,4% - самого высокого значения за почти 30-летнюю историю наблюдения.
