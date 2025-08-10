Рейтинг@Mail.ru
В квартире в Екатеринбурге нашли тела матери и двух детей
10.08.2025
В квартире в Екатеринбурге нашли тела матери и двух детей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Тела матери и двух детей обнаружены в квартире в Екатеринбурге, по предварительным данным следствия, женщина убила своих детей, после чего свела счеты с жизнью, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. "Утром 10 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при вскрытии квартиры дома по улице Бардина в городе Екатеринбурге обнаружены тела двоих малолетних детей – 9-летнего мальчика и 3-летней девочки, а также их 49-летней матери. По предварительным данным следствия, женщина совершила убийство своих детей, после чего свела счеты с жизнью"", – сказал Шульга. Для тщательного выяснения всех обстоятельств по данному факту следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетних. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, добавил представитель СК. "Первые сведения о ЧП в квартире, о которой идет речь, поступили от матери женщины, бабушки погибших детей. Родственница рассказала, что ее дочь не выходит на связь, и что она из-за депрессии может "наломать дров"", - уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. По его словам, осмотр квартиры показал, "что следов ограбления и хищения ценностей не обнаружено".
происшествия, екатеринбург, россия, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Александр Шульга, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Тела матери и двух детей обнаружены в квартире в Екатеринбурге, по предварительным данным следствия, женщина убила своих детей, после чего свела счеты с жизнью, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
"Утром 10 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при вскрытии квартиры дома по улице Бардина в городе Екатеринбурге обнаружены тела двоих малолетних детей – 9-летнего мальчика и 3-летней девочки, а также их 49-летней матери. По предварительным данным следствия, женщина совершила убийство своих детей, после чего свела счеты с жизнью"", – сказал Шульга.
Для тщательного выяснения всех обстоятельств по данному факту следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетних. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, добавил представитель СК.
"Первые сведения о ЧП в квартире, о которой идет речь, поступили от матери женщины, бабушки погибших детей. Родственница рассказала, что ее дочь не выходит на связь, и что она из-за депрессии может "наломать дров"", - уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, осмотр квартиры показал, "что следов ограбления и хищения ценностей не обнаружено".
