В квартире в Екатеринбурге нашли тела матери и двух детей

В Екатеринбурге нашли тела женщины, девятилетнего мальчика и трехлетней девочки
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Тела матери и двух детей обнаружены в квартире в Екатеринбурге, по предварительным данным следствия, женщина убила своих детей, после чего свела счеты с жизнью, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
"Утром 10 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при вскрытии квартиры дома по улице Бардина в городе Екатеринбурге обнаружены тела двоих малолетних детей – 9-летнего мальчика и 3-летней девочки, а также их 49-летней матери. По предварительным данным следствия, женщина совершила убийство своих детей, после чего свела счеты с жизнью"", – сказал Шульга.
Для тщательного выяснения всех обстоятельств по данному факту следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетних. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, добавил представитель СК.
"Первые сведения о ЧП в квартире, о которой идет речь, поступили от матери женщины, бабушки погибших детей. Родственница рассказала, что ее дочь не выходит на связь, и что она из-за депрессии может "наломать дров"", - уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, осмотр квартиры показал, "что следов ограбления и хищения ценностей не обнаружено".
