https://ria.ru/20250810/ekaterinburg-2034409850.html

В квартире в Екатеринбурге нашли тела матери и двух детей

В квартире в Екатеринбурге нашли тела матери и двух детей - РИА Новости, 10.08.2025

В квартире в Екатеринбурге нашли тела матери и двух детей

Тела матери и двух детей обнаружены в квартире в Екатеринбурге, по предварительным данным следствия, женщина убила своих детей, после чего свела счеты с жизнью, РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T10:12:00+03:00

2025-08-10T10:12:00+03:00

2025-08-10T10:12:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

александр шульга

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Тела матери и двух детей обнаружены в квартире в Екатеринбурге, по предварительным данным следствия, женщина убила своих детей, после чего свела счеты с жизнью, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. "Утром 10 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при вскрытии квартиры дома по улице Бардина в городе Екатеринбурге обнаружены тела двоих малолетних детей – 9-летнего мальчика и 3-летней девочки, а также их 49-летней матери. По предварительным данным следствия, женщина совершила убийство своих детей, после чего свела счеты с жизнью"", – сказал Шульга. Для тщательного выяснения всех обстоятельств по данному факту следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетних. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, добавил представитель СК. "Первые сведения о ЧП в квартире, о которой идет речь, поступили от матери женщины, бабушки погибших детей. Родственница рассказала, что ее дочь не выходит на связь, и что она из-за депрессии может "наломать дров"", - уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. По его словам, осмотр квартиры показал, "что следов ограбления и хищения ценностей не обнаружено".

https://ria.ru/20250808/ubiystvo-2034052826.html

https://ria.ru/20250414/deti-2011160970.html

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, россия, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)