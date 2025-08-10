Рейтинг@Mail.ru
14:12 10.08.2025
Ефимов: 30 гектаров выделили для МаИП во втором квартале
Ефимов: 30 гектаров выделили для МаИП во втором квартале
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Москве по результатам второго квартала девелоперам выделили более 30 гектаров земли для реализации 13 масштабных инвестпроектов (МаИП), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В результате в столице появятся объекты социального назначения, общественно-деловые и промышленные комплексы общей площадью около 500 тысяч квадратных метров. Реализация этих масштабных инвестпроектов направлена на развитие городской инфраструктуры и повышение качества жизни москвичей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении подчеркивается, что в Косино-Ухтомском 1 гектар земли займет производственный комплекс на 20 тысяч квадратных метров по выпуску электронного оборудования. А еще город выделил 2,5 гектара земли для возведения многофункционального комплекса на 20 тысяч "квадратов" в районе Хорошево-Мневники.Москва предоставляет инвесторам землю для реализации масштабных инвестиционных проектов с 2016 года.
Ефимов: 12 коммунальных объектов построят в Москве по КРТ
8 августа, 13:12
 
