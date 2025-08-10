Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп могут договориться о перемирии на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:18 10.08.2025 (обновлено: 04:57 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/diplomatiya-2034390564.html
Путин и Трамп могут договориться о перемирии на Украине, считает эксперт
Путин и Трамп могут договориться о перемирии на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 10.08.2025
Путин и Трамп могут договориться о перемирии на Украине, считает эксперт
Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп по итогам встречи на Аляске могут представить план по условиям прекращения огня на Украине, высказал мнение в... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T04:18:00+03:00
2025-08-10T04:57:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/06/1556000627_0:0:2721:1530_1920x0_80_0_0_f1070718511ca7027fdeaf55087719f6.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости, Валерия Балыкина. Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп по итогам встречи на Аляске могут представить план по условиям прекращения огня на Украине, высказал мнение в беседе с РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Мы должны ожидать не решение о приостановке огня прямо сейчас, а принятие российско-американского плана по условиям прекращениям огня и выходу на финальные переговоры по окончательному урегулированию конфликта", - сказал Суслов. По его мнению, этот план будет включать в себя вопрос территорий. "Судя по всему, имеется ввиду вывод украинских войск со всей территории ДНР и сохранение нынешней линии в Запорожской и Херсонской областях, ее превращение в финальную границу, и, возможно, вывод российских войск из частей Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей", - отметил он. По мнению эксперта, Россия получит по итогу гораздо больше, чем Украина, потому что "размер неподконтрольной России части ДНР гораздо больше, чем те куски, которые Россия контролирует в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях". "Судя по всему, в этом будет заключаться совместный российско-американский план", - заключил Суслов. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
https://ria.ru/20250809/zelenskiy-2034264948.html
https://ria.ru/20250810/vstrecha-2034382899.html
https://ria.ru/20250809/dialog-2034345910.html
россия
сша
аляска
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/06/1556000627_0:93:2432:1917_1920x0_80_0_0_9d55fcc879f68aa3eff77cffc7ad33a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, высшая школа экономики (вшэ), встреча путина и трампа — 2025, украина
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Высшая школа экономики (ВШЭ), Встреча Путина и Трампа — 2025, Украина
Путин и Трамп могут договориться о перемирии на Украине, считает эксперт

Суслов заявил, что Россия и США могут представить план по перемирию на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости, Валерия Балыкина. Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп по итогам встречи на Аляске могут представить план по условиям прекращения огня на Украине, высказал мнение в беседе с РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Владимир Зеленский во время визита в Австрию - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
"Наркотики не помогают": депутат Рады рассказал об истерике у Зеленского
Вчера, 01:15
"Мы должны ожидать не решение о приостановке огня прямо сейчас, а принятие российско-американского плана по условиям прекращениям огня и выходу на финальные переговоры по окончательному урегулированию конфликта", - сказал Суслов.
По его мнению, этот план будет включать в себя вопрос территорий.
"Судя по всему, имеется ввиду вывод украинских войск со всей территории ДНР и сохранение нынешней линии в Запорожской и Херсонской областях, ее превращение в финальную границу, и, возможно, вывод российских войск из частей Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей", - отметил он.
По мнению эксперта, Россия получит по итогу гораздо больше, чем Украина, потому что "размер неподконтрольной России части ДНР гораздо больше, чем те куски, которые Россия контролирует в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях".
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
"Подходим к развязке": в Киеве впали в уныние из-за встречи Путина и Трампа
01:25
"Судя по всему, в этом будет заключаться совместный российско-американский план", - заключил Суслов.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
"Уже обозначены": в Киеве отметили важную деталь в диалоге Путина и Трампа
Вчера, 17:00
 
В миреРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковВысшая школа экономики (ВШЭ)Встреча Путина и Трампа — 2025Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала