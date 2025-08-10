https://ria.ru/20250810/diplomatiya-2034390564.html

Путин и Трамп могут договориться о перемирии на Украине, считает эксперт

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости, Валерия Балыкина. Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп по итогам встречи на Аляске могут представить план по условиям прекращения огня на Украине, высказал мнение в беседе с РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Мы должны ожидать не решение о приостановке огня прямо сейчас, а принятие российско-американского плана по условиям прекращениям огня и выходу на финальные переговоры по окончательному урегулированию конфликта", - сказал Суслов. По его мнению, этот план будет включать в себя вопрос территорий. "Судя по всему, имеется ввиду вывод украинских войск со всей территории ДНР и сохранение нынешней линии в Запорожской и Херсонской областях, ее превращение в финальную границу, и, возможно, вывод российских войск из частей Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей", - отметил он. По мнению эксперта, Россия получит по итогу гораздо больше, чем Украина, потому что "размер неподконтрольной России части ДНР гораздо больше, чем те куски, которые Россия контролирует в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях". "Судя по всему, в этом будет заключаться совместный российско-американский план", - заключил Суслов. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.

