Встреча Путина и Трампа не будет похожа на прошлый саммит, заявил эксперт - РИА Новости, 10.08.2025
03:18 10.08.2025
Встреча Путина и Трампа не будет похожа на прошлый саммит, заявил эксперт
Встреча президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа будет значительно отличаться от саммита лидеров в Хельсинки в 2018 году, выразил мнение в беседе с РИА Новости, 10.08.2025
в мире
россия
сша
хельсинки
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
высшая школа экономики (вшэ)
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости, Валерия Балыкина. Встреча президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа будет значительно отличаться от саммита лидеров в Хельсинки в 2018 году, выразил мнение в беседе с РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. "Нынешний саммит будет качественно отличаться от саммита 2018 года в Хельсинки, потому что сейчас у Трампа гораздо сильнее внутриполитические позиции. В 2018 году был шлейф от "Рашагейт" (циркулировавшая после выборов президента США в 2016 году конспирологическая теория о вмешательстве РФ в американские выборы - ред.) и расследований, которые казались результатом сговора внутри Соединенных Штатов. Трампа обвиняли в том, что он вступил в сговор с Москвой, а Москва якобы помогла победить ему на выборах. Это все похоронило возможности успешного саммита в Хельсинки... Он (Трамп - ред.) вряд ли столкнется с внутриполитическими последствиями, как это было в 2018 году. Трамп тогда был вынужден отказаться практически от всего, когда столкнулся с усилением внутриполитического давления", - сказал агентству Суслов. На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Российской Федерации подобные заявления отвергают и называют голословными.
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, россия, сша, хельсинки, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, высшая школа экономики (вшэ)
В мире, Россия, США, Хельсинки, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Встреча Путина и Трампа не будет похожа на прошлый саммит, заявил эксперт

Суслов уверен, что встреча Путина и Трампа не будет похожа на саммит в Хельсинки

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости, Валерия Балыкина. Встреча президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа будет значительно отличаться от саммита лидеров в Хельсинки в 2018 году, выразил мнение в беседе с РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
"Нынешний саммит будет качественно отличаться от саммита 2018 года в Хельсинки, потому что сейчас у Трампа гораздо сильнее внутриполитические позиции. В 2018 году был шлейф от "Рашагейт" (циркулировавшая после выборов президента США в 2016 году конспирологическая теория о вмешательстве РФ в американские выборы - ред.) и расследований, которые казались результатом сговора внутри Соединенных Штатов. Трампа обвиняли в том, что он вступил в сговор с Москвой, а Москва якобы помогла победить ему на выборах. Это все похоронило возможности успешного саммита в Хельсинки... Он (Трамп - ред.) вряд ли столкнется с внутриполитическими последствиями, как это было в 2018 году. Трамп тогда был вынужден отказаться практически от всего, когда столкнулся с усилением внутриполитического давления", - сказал агентству Суслов.
На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Российской Федерации подобные заявления отвергают и называют голословными.
