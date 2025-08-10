Встреча Путина и Трампа не будет похожа на прошлый саммит, заявил эксперт
Суслов уверен, что встреча Путина и Трампа не будет похожа на саммит в Хельсинки
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости, Валерия Балыкина. Встреча президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа будет значительно отличаться от саммита лидеров в Хельсинки в 2018 году, выразил мнение в беседе с РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
"Нынешний саммит будет качественно отличаться от саммита 2018 года в Хельсинки, потому что сейчас у Трампа гораздо сильнее внутриполитические позиции. В 2018 году был шлейф от "Рашагейт" (циркулировавшая после выборов президента США в 2016 году конспирологическая теория о вмешательстве РФ в американские выборы - ред.) и расследований, которые казались результатом сговора внутри Соединенных Штатов. Трампа обвиняли в том, что он вступил в сговор с Москвой, а Москва якобы помогла победить ему на выборах. Это все похоронило возможности успешного саммита в Хельсинки... Он (Трамп - ред.) вряд ли столкнется с внутриполитическими последствиями, как это было в 2018 году. Трамп тогда был вынужден отказаться практически от всего, когда столкнулся с усилением внутриполитического давления", - сказал агентству Суслов.
На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Российской Федерации подобные заявления отвергают и называют голословными.