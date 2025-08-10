https://ria.ru/20250810/chp-2034450497.html

Во Франции загорелся завод хлоросодержащих продуктов

Во Франции загорелся завод хлоросодержащих продуктов - РИА Новости, 10.08.2025

Во Франции загорелся завод хлоросодержащих продуктов

Префектура департамента Гар на юге Франции сообщила о пожаре на заводе хлоросодержащих продуктов в коммуне Леденон и призвала местных жителей самоизолироваться. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T17:10:00+03:00

2025-08-10T17:10:00+03:00

2025-08-10T17:10:00+03:00

в мире

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034449896_0:2:885:500_1920x0_80_0_0_62dfa7939cde868b1077c1fabf6bc5c2.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Префектура департамента Гар на юге Франции сообщила о пожаре на заводе хлоросодержащих продуктов в коммуне Леденон и призвала местных жителей самоизолироваться. "В связи с пожаром, затронувшим завод Hydrapro в Леденоне, открыт оперативный центр департамента (кризисный штаб). Префект Гара просит жителей в радиусе 825 метров от этого промышленного объекта укрыться внутри зданий. Это касается жилых домов в Леденоне", - сообщает префектура в соцсетях. Как отмечается, пожарные занимаются тушением пожара, который уже локализован.

https://ria.ru/20230610/parizh-1877361816.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция