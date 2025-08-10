Рейтинг@Mail.ru
Во Франции загорелся завод хлоросодержащих продуктов
17:10 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/chp-2034450497.html
Во Франции загорелся завод хлоросодержащих продуктов
Во Франции загорелся завод хлоросодержащих продуктов - РИА Новости, 10.08.2025
Во Франции загорелся завод хлоросодержащих продуктов
Префектура департамента Гар на юге Франции сообщила о пожаре на заводе хлоросодержащих продуктов в коммуне Леденон и призвала местных жителей самоизолироваться.
в мире
франция
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Префектура департамента Гар на юге Франции сообщила о пожаре на заводе хлоросодержащих продуктов в коммуне Леденон и призвала местных жителей самоизолироваться. "В связи с пожаром, затронувшим завод Hydrapro в Леденоне, открыт оперативный центр департамента (кризисный штаб). Префект Гара просит жителей в радиусе 825 метров от этого промышленного объекта укрыться внутри зданий. Это касается жилых домов в Леденоне", - сообщает префектура в соцсетях. Как отмечается, пожарные занимаются тушением пожара, который уже локализован.
в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции загорелся завод хлоросодержащих продуктов

Префектура департамента Гар на юге Франции сообщила о пожаре на заводе Hydrapro

© Фото : соцсетиПожар на заводе хлоросодержащих продуктов Hydrapro в коммуне Леденон, Франция
Пожар на заводе хлоросодержащих продуктов Hydrapro в коммуне Леденон, Франция - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© Фото : соцсети
Пожар на заводе хлоросодержащих продуктов Hydrapro в коммуне Леденон, Франция
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Префектура департамента Гар на юге Франции сообщила о пожаре на заводе хлоросодержащих продуктов в коммуне Леденон и призвала местных жителей самоизолироваться.
"В связи с пожаром, затронувшим завод Hydrapro в Леденоне, открыт оперативный центр департамента (кризисный штаб). Префект Гара просит жителей в радиусе 825 метров от этого промышленного объекта укрыться внутри зданий. Это касается жилых домов в Леденоне", - сообщает префектура в соцсетях.
Как отмечается, пожарные занимаются тушением пожара, который уже локализован.
