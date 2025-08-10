https://ria.ru/20250810/chp-2034450497.html
Во Франции загорелся завод хлоросодержащих продуктов
Во Франции загорелся завод хлоросодержащих продуктов
Во Франции загорелся завод хлоросодержащих продуктов
Префектура департамента Гар на юге Франции сообщила о пожаре на заводе хлоросодержащих продуктов в коммуне Леденон и призвала местных жителей самоизолироваться.
2025-08-10T17:10:00+03:00
2025-08-10T17:10:00+03:00
2025-08-10T17:10:00+03:00
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Префектура департамента Гар на юге Франции сообщила о пожаре на заводе хлоросодержащих продуктов в коммуне Леденон и призвала местных жителей самоизолироваться. "В связи с пожаром, затронувшим завод Hydrapro в Леденоне, открыт оперативный центр департамента (кризисный штаб). Префект Гара просит жителей в радиусе 825 метров от этого промышленного объекта укрыться внутри зданий. Это касается жилых домов в Леденоне", - сообщает префектура в соцсетях. Как отмечается, пожарные занимаются тушением пожара, который уже локализован.
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Префектура департамента Гар на юге Франции сообщила о пожаре на заводе хлоросодержащих продуктов в коммуне Леденон и призвала местных жителей самоизолироваться.
"В связи с пожаром, затронувшим завод Hydrapro в Леденоне, открыт оперативный центр департамента (кризисный штаб). Префект Гара просит жителей в радиусе 825 метров от этого промышленного объекта укрыться внутри зданий. Это касается жилых домов в Леденоне", - сообщает префектура в соцсетях.
Как отмечается, пожарные занимаются тушением пожара, который уже локализован.