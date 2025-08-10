Самолет вернулся в аэропорт Читы из-за неисправности

https://ria.ru/20250810/chita-2034403396.html

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Ангара", летевший из Читы в Чару Забайкальского края, вернулся в аэропорт из-за технической неисправности воздушного судна, посадка прошла успешно, рейс перенесли на понедельник, сообщает в своем Тelegram-канале Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня... в 09.41 (03.41 мск) воздушное судно авиакомпании "Ангара", выполнявшее рейс ИК 189 по маршруту Чита - Чара, вернулось в аэропорт вылета в связи с технической неисправностью. Посадка совершена благополучно. По предварительным данным, рейс перенесен на 11.08.2025", - говорится в сообщении. Читинской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров авиакомпании "Ангара", информирует надзорное ведомство.

