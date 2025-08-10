Рейтинг@Mail.ru
В Коми из-за БПЛА ввели процедуры обеспечения безопасности
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 10.08.2025 (обновлено: 16:44 10.08.2025)
В Коми из-за БПЛА ввели процедуры обеспечения безопасности
Процедуры обеспечения безопасности введены в Коми в связи с полётами БПЛА в Ухтинском районе, пострадавших нет, сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Процедуры обеспечения безопасности введены в Коми в связи с полётами БПЛА в Ухтинском районе, пострадавших нет, сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн."В Коми введены процедуры обеспечения безопасности в связи с полетами беспилотных летательных средств в Ухтинском районе. Пострадавших в результате падений БПЛА нет", - написал Гольдштейн в своем Telegram-канале.
Республика Коми, Специальная военная операция на Украине, Ростислав Гольдштейн, Происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Процедуры обеспечения безопасности введены в Коми в связи с полётами БПЛА в Ухтинском районе, пострадавших нет, сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн.
Коми введены процедуры обеспечения безопасности в связи с полетами беспилотных летательных средств в Ухтинском районе. Пострадавших в результате падений БПЛА нет", - написал Гольдштейн в своем Telegram-канале.
Заголовок открываемого материала