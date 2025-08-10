https://ria.ru/20250810/bpla-2034446633.html

В Коми из-за БПЛА ввели процедуры обеспечения безопасности

В Коми из-за БПЛА ввели процедуры обеспечения безопасности

Процедуры обеспечения безопасности введены в Коми в связи с полётами БПЛА в Ухтинском районе, пострадавших нет, сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн. РИА Новости, 10.08.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Процедуры обеспечения безопасности введены в Коми в связи с полётами БПЛА в Ухтинском районе, пострадавших нет, сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн."В Коми введены процедуры обеспечения безопасности в связи с полетами беспилотных летательных средств в Ухтинском районе. Пострадавших в результате падений БПЛА нет", - написал Гольдштейн в своем Telegram-канале.

