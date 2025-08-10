https://ria.ru/20250810/bpla-2034446633.html
В Коми из-за БПЛА ввели процедуры обеспечения безопасности
В Коми из-за БПЛА ввели процедуры обеспечения безопасности - РИА Новости, 10.08.2025
В Коми из-за БПЛА ввели процедуры обеспечения безопасности
Процедуры обеспечения безопасности введены в Коми в связи с полётами БПЛА в Ухтинском районе, пострадавших нет, сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T16:36:00+03:00
2025-08-10T16:36:00+03:00
2025-08-10T16:44:00+03:00
республика коми
специальная военная операция на украине
ростислав гольдштейн
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Процедуры обеспечения безопасности введены в Коми в связи с полётами БПЛА в Ухтинском районе, пострадавших нет, сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн."В Коми введены процедуры обеспечения безопасности в связи с полетами беспилотных летательных средств в Ухтинском районе. Пострадавших в результате падений БПЛА нет", - написал Гольдштейн в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250810/dron-2034438436.html
республика коми
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика коми, ростислав гольдштейн, происшествия
Республика Коми, Специальная военная операция на Украине, Ростислав Гольдштейн, Происшествия
В Коми из-за БПЛА ввели процедуры обеспечения безопасности
В Коми из-за БПЛА в Ухтинском районе ввели процедуры обеспечения безопасности