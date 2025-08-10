https://ria.ru/20250810/bpla-2034399753.html
В Саратовской области отменили угрозу атаки БПЛА
В Саратовской области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 10.08.2025
В Саратовской области отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА отменена в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусарыгин. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T08:01:00+03:00
2025-08-10T08:01:00+03:00
2025-08-10T08:01:00+03:00
саратовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусарыгин. Угроза атаки БПЛА была объявлена в регионе в 02.49 мск воскресенья, она продлилась около пяти часов. "Угроза атаки БПЛА снята", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что семье погибшего при атаке дрона мирного жителя будет оказана помощь. Он уточнил, что в части квартир выбило окна, перед районной администрацией поставлена задача оперативно отработать вопрос с их заменой. Помимо этого, есть поврежденные автомобили, механизмы по оказанию материальной поддержки для владельцев уже проработаны. Сотрудники администрации проведут с жителями встречу и ответят на все вопросы, связанные с оказанием помощи. "В ближайшие часы также будет развернут оперативный штаб, куда жители смогут обратиться по любому вопросу. Необходимая поддержка будет оказана. Если потребуется, гражданам будут предоставлены места в гостиницах", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20250809/spetsoperatsiya-2034348351.html
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область
В Саратовской области отменили угрозу атаки БПЛА
В Саратовской области отменили угрозу атаки БПЛА спустя пять часов
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусарыгин.
Угроза атаки БПЛА была объявлена в регионе в 02.49 мск воскресенья, она продлилась около пяти часов.
"Угроза атаки БПЛА снята", - написал глава региона в своем Telegram-канале
.
Губернатор добавил, что семье погибшего при атаке дрона мирного жителя будет оказана помощь.
Он уточнил, что в части квартир выбило окна, перед районной администрацией поставлена задача оперативно отработать вопрос с их заменой. Помимо этого, есть поврежденные автомобили, механизмы по оказанию материальной поддержки для владельцев уже проработаны. Сотрудники администрации проведут с жителями встречу и ответят на все вопросы, связанные с оказанием помощи.
"В ближайшие часы также будет развернут оперативный штаб, куда жители смогут обратиться по любому вопросу. Необходимая поддержка будет оказана. Если потребуется, гражданам будут предоставлены места в гостиницах", - заключил губернатор.