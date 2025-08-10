https://ria.ru/20250810/bpla-2034399753.html

В Саратовской области отменили угрозу атаки БПЛА

В Саратовской области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 10.08.2025

В Саратовской области отменили угрозу атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА отменена в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусарыгин. РИА Новости, 10.08.2025

саратовская область

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусарыгин. Угроза атаки БПЛА была объявлена в регионе в 02.49 мск воскресенья, она продлилась около пяти часов. "Угроза атаки БПЛА снята", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что семье погибшего при атаке дрона мирного жителя будет оказана помощь. Он уточнил, что в части квартир выбило окна, перед районной администрацией поставлена задача оперативно отработать вопрос с их заменой. Помимо этого, есть поврежденные автомобили, механизмы по оказанию материальной поддержки для владельцев уже проработаны. Сотрудники администрации проведут с жителями встречу и ответят на все вопросы, связанные с оказанием помощи. "В ближайшие часы также будет развернут оперативный штаб, куда жители смогут обратиться по любому вопросу. Необходимая поддержка будет оказана. Если потребуется, гражданам будут предоставлены места в гостиницах", - заключил губернатор.

саратовская область

саратовская область