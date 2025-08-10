Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 10.08.2025
08:01 10.08.2025
В Саратовской области отменили угрозу атаки БПЛА
В Саратовской области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 10.08.2025
В Саратовской области отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА отменена в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусарыгин. РИА Новости, 10.08.2025
саратовская область
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусарыгин. Угроза атаки БПЛА была объявлена в регионе в 02.49 мск воскресенья, она продлилась около пяти часов. "Угроза атаки БПЛА снята", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что семье погибшего при атаке дрона мирного жителя будет оказана помощь. Он уточнил, что в части квартир выбило окна, перед районной администрацией поставлена задача оперативно отработать вопрос с их заменой. Помимо этого, есть поврежденные автомобили, механизмы по оказанию материальной поддержки для владельцев уже проработаны. Сотрудники администрации проведут с жителями встречу и ответят на все вопросы, связанные с оказанием помощи. "В ближайшие часы также будет развернут оперативный штаб, куда жители смогут обратиться по любому вопросу. Необходимая поддержка будет оказана. Если потребуется, гражданам будут предоставлены места в гостиницах", - заключил губернатор.
саратовская область
саратовская область
Саратовская область
В Саратовской области отменили угрозу атаки БПЛА

В Саратовской области отменили угрозу атаки БПЛА спустя пять часов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Фрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусарыгин.
Угроза атаки БПЛА была объявлена в регионе в 02.49 мск воскресенья, она продлилась около пяти часов.
"Угроза атаки БПЛА снята", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что семье погибшего при атаке дрона мирного жителя будет оказана помощь.
Он уточнил, что в части квартир выбило окна, перед районной администрацией поставлена задача оперативно отработать вопрос с их заменой. Помимо этого, есть поврежденные автомобили, механизмы по оказанию материальной поддержки для владельцев уже проработаны. Сотрудники администрации проведут с жителями встречу и ответят на все вопросы, связанные с оказанием помощи.
"В ближайшие часы также будет развернут оперативный штаб, куда жители смогут обратиться по любому вопросу. Необходимая поддержка будет оказана. Если потребуется, гражданам будут предоставлены места в гостиницах", - заключил губернатор.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.08.2025
