В Липецкой области отменили воздушную опасность

В Липецкой области отменили воздушную опасность

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности отменили на всей территории Липецкой области, сообщает ГУ МЧС РФ по региону в Telegram-канале. Опасность была объявлена в регионе в 0.54 мск и продлилась пять часов. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в сообщении министерства.

