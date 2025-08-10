https://ria.ru/20250810/bezopasnost-2034395780.html
В Липецкой области отменили воздушную опасность
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности отменили на всей территории Липецкой области, сообщает ГУ МЧС РФ по региону в Telegram-канале. Опасность была объявлена в регионе в 0.54 мск и продлилась пять часов. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в сообщении министерства.
