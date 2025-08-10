https://ria.ru/20250810/aeroporty-2034393400.html
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса сняли ограничения
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас, сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
