https://ria.ru/20250810/aeroport-2034386968.html

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 10.08.2025

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T03:10:00+03:00

2025-08-10T03:10:00+03:00

2025-08-10T03:13:00+03:00

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

артем кореняко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/81/1557528142_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d5840f4d53bb469735c0d46050d29b52.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Саратов (Гагарин), введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении Кореняко.Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250809/samolet-2034377760.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко