Адвокаты Гуцул могут ходатайствовать о ее переводе из СИЗО, заявил депутат

КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. Адвокаты главы Гагаузии Евгении Гуцул могут ходатайствовать о ее переводе из СИЗО под домашний арест, пока ее дело находится на рассмотрении в Апелляционной палате, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Поапан была приговорена по этому же делу на 6 лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. "На этапе рассмотрения дела в Апелляционной палате адвокаты могут ходатайствовать о том, чтобы эта мера пресечения (нахождение в СИЗО - ред.) была изменена, Евгения Гуцул месяцами находилась под домашним арестом, он приравнивается к аресту, просто из твоего дома делают камеру. Представьте какое давление, в том числе психологического характера осуществлялось. До того, как приговор вступит в силу, не проблема, чтобы Евгения Гуцул и дальше ждала этого момента дома", - заявил Боля в эфире телеканала TVC 21. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

