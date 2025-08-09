https://ria.ru/20250809/zelenskiy-2034315725.html

"Вопрос будет один". На Украине выступили с предупреждением Зеленскому

2025-08-09T12:06:00+03:00

2025-08-09T12:06:00+03:00

2025-08-09T18:46:00+03:00

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Падение мотивации к продолжению боевых действий среди украинских военных будет иметь серьезные последствия для Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Самый большой риск для Зеленского сейчас — демотивация армии. Впереди переговоры, исход которых все понимают. И тогда вопрос в окопах будет один: зачем воевать?" — написал он.Президент США Дональд Трамп в ночь на субботу объявил, что встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Недавний опрос компании Gallup показал, что 69 процентов украинцев выступают за скорейшее прекращение конфликта путем переговоров, при этом 24 процента все еще поддерживают продолжение боевых действий "до победного конца".

