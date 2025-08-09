https://ria.ru/20250809/zelenskiy-2034264948.html

"Наркотики не помогают": депутат Рады рассказал об истерике у Зеленского

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.По мере развития событий на переговорном треке между Россией и США Владимир Зеленский впадает в моральный упадок, заявил выехавший из Украины депутат Рады Артем Дмитрук.“ У Зеленского истерика. Наркотики уже не помогают. Сегодня он — единственный, кому выгодна война. Мир, даже не прямо сейчас, а даже его постепенное становление через руины — для него и для всей стаи чертей вокруг него означает смерть. И это неизбежно”, — написал он.При этом, считает Дмитрук, Зеленский может дойти до крайних мер, чтобы сохранить свое положение у власти.В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали проведение переговоров глав двух государств в ближайшее время. Как заявил в ночь на субботу президент США Дональд Трамп, саммит состоится 15 августа на Аляске, Кремль подтвердил эту информацию.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в беседе с Путиным в среду также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.

