"Наркотики не помогают": депутат Рады рассказал об истерике у Зеленского - РИА Новости, 09.08.2025
01:15 09.08.2025 (обновлено: 05:19 09.08.2025)
"Наркотики не помогают": депутат Рады рассказал об истерике у Зеленского
"Наркотики не помогают": депутат Рады рассказал об истерике у Зеленского
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.По мере развития событий на переговорном треке между Россией и США Владимир Зеленский впадает в моральный упадок, заявил выехавший из Украины депутат Рады Артем Дмитрук." У Зеленского истерика. Наркотики уже не помогают. Сегодня он — единственный, кому выгодна война. Мир, даже не прямо сейчас, а даже его постепенное становление через руины — для него и для всей стаи чертей вокруг него означает смерть. И это неизбежно", — написал он.При этом, считает Дмитрук, Зеленский может дойти до крайних мер, чтобы сохранить свое положение у власти.В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали проведение переговоров глав двух государств в ближайшее время. Как заявил в ночь на субботу президент США Дональд Трамп, саммит состоится 15 августа на Аляске, Кремль подтвердил эту информацию.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в беседе с Путиным в среду также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский во время визита в Австрию
Владимир Зеленский во время визита в Австрию - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский во время визита в Австрию. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.По мере развития событий на переговорном треке между Россией и США Владимир Зеленский впадает в моральный упадок, заявил выехавший из Украины депутат Рады Артем Дмитрук.
“ У Зеленского истерика. Наркотики уже не помогают. Сегодня он — единственный, кому выгодна война. Мир, даже не прямо сейчас, а даже его постепенное становление через руины — для него и для всей стаи чертей вокруг него означает смерть. И это неизбежно”, — написал он.
При этом, считает Дмитрук, Зеленский может дойти до крайних мер, чтобы сохранить свое положение у власти.
В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали проведение переговоров глав двух государств в ближайшее время. Как заявил в ночь на субботу президент США Дональд Трамп, саммит состоится 15 августа на Аляске, Кремль подтвердил эту информацию.
Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в беседе с Путиным в среду также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
