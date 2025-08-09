https://ria.ru/20250809/zelenskij-2034291582.html

Зеленский может принять участие во встрече Путина и Трампа, пишет CBS

Зеленский может принять участие во встрече Путина и Трампа, пишет CBS - РИА Новости, 09.08.2025

Зеленский может принять участие во встрече Путина и Трампа, пишет CBS

09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский может "в том или ином виде" принять участие во встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, утверждает телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Всё еще возможно, что Владимир Зеленский в конечном счете будет задействован в том или ином виде", - указывает телеканал. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.

