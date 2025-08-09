Рейтинг@Mail.ru
Зеленский может принять участие во встрече Путина и Трампа, пишет CBS
09:01 09.08.2025 (обновлено: 09:03 09.08.2025)
Зеленский может принять участие во встрече Путина и Трампа, пишет CBS
Зеленский может принять участие во встрече Путина и Трампа, пишет CBS
2025-08-09T09:01:00+03:00
2025-08-09T09:03:00+03:00
в мире
аляска
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа — 2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский может "в том или ином виде" принять участие во встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, утверждает телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Всё еще возможно, что Владимир Зеленский в конечном счете будет задействован в том или ином виде", - указывает телеканал. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
в мире, аляска, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа — 2025
В мире, Аляска, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа — 2025
