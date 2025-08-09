https://ria.ru/20250809/zeleneskiy-2034261274.html

"Скоро в суп": на Украине предсказали скорую гибель Зеленского

"Скоро в суп": на Украине предсказали скорую гибель Зеленского

“Скоро в суп”: на Украине предсказали скорую гибель Зеленского

Владимир Зеленский не сможет рассчитывать на гарантии личной безопасности, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не сможет рассчитывать на гарантии личной безопасности, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.“На трехсторонней встрече Зеленский еще мог попросить о гарантиях личной безопасности. Но его на встрече не будет. <…> Скоро пробежка без головы и в суп!”—сказал он.Как считает Дубинский, это может служить причиной скверного настроения главы киевского режима, замеченного им за последнее время.В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали проведение переговоров глав двух государств в ближайшее время. Стороны начали подготовку к саммиту, в качестве ориентировочной даты назвав следующую неделю. Участники договорились о месте встречи, но объявление об этом сделают позже.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в беседе с Путиным в среду также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.

