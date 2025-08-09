https://ria.ru/20250809/zeleneskiy-2034261274.html
“Скоро в суп”: на Украине предсказали скорую гибель Зеленского
“Скоро в суп”: на Украине предсказали скорую гибель Зеленского - РИА Новости, 09.08.2025
“Скоро в суп”: на Украине предсказали скорую гибель Зеленского
Владимир Зеленский не сможет рассчитывать на гарантии личной безопасности, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T00:26:00+03:00
2025-08-09T00:26:00+03:00
2025-08-09T05:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
москва
владимир зеленский
александр дубинский
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033629409_0:29:3071:1757_1920x0_80_0_0_cb56d5ade58ea941adeed142adf3b5b2.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не сможет рассчитывать на гарантии личной безопасности, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.“На трехсторонней встрече Зеленский еще мог попросить о гарантиях личной безопасности. Но его на встрече не будет. <…> Скоро пробежка без головы и в суп!”—сказал он.Как считает Дубинский, это может служить причиной скверного настроения главы киевского режима, замеченного им за последнее время.В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали проведение переговоров глав двух государств в ближайшее время. Стороны начали подготовку к саммиту, в качестве ориентировочной даты назвав следующую неделю. Участники договорились о месте встречи, но объявление об этом сделают позже.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в беседе с Путиным в среду также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
https://ria.ru/20250808/ukraina-2034040249.html
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033101943.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033629409_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c646eb86ef5aabcfe6d95320a51109a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, москва, владимир зеленский, александр дубинский, юрий ушаков, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Москва, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Юрий Ушаков, Верховная Рада Украины
“Скоро в суп”: на Украине предсказали скорую гибель Зеленского
Дубинский заявил, что Зеленскому не дадут гарантии личной безопасности