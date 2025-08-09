Рейтинг@Mail.ru
"Скоро в суп": на Украине предсказали скорую гибель Зеленского
Специальная военная операция на Украине
 
00:26 09.08.2025 (обновлено: 05:19 09.08.2025)
“Скоро в суп”: на Украине предсказали скорую гибель Зеленского
“Скоро в суп”: на Украине предсказали скорую гибель Зеленского
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не сможет рассчитывать на гарантии личной безопасности, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.“На трехсторонней встрече Зеленский еще мог попросить о гарантиях личной безопасности. Но его на встрече не будет. &lt;…&gt; Скоро пробежка без головы и в суп!”—сказал он.Как считает Дубинский, это может служить причиной скверного настроения главы киевского режима, замеченного им за последнее время.В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали проведение переговоров глав двух государств в ближайшее время. Стороны начали подготовку к саммиту, в качестве ориентировочной даты назвав следующую неделю. Участники договорились о месте встречи, но объявление об этом сделают позже.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в беседе с Путиным в среду также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
в мире, россия, сша, москва, владимир зеленский, александр дубинский, юрий ушаков, верховная рада украины
© AP Photo / Pascal BastienВладимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский не сможет рассчитывать на гарантии личной безопасности, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
“На трехсторонней встрече Зеленский еще мог попросить о гарантиях личной безопасности. Но его на встрече не будет. <…> Скоро пробежка без головы и в суп!”—сказал он.
Как считает Дубинский, это может служить причиной скверного настроения главы киевского режима, замеченного им за последнее время.
В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали проведение переговоров глав двух государств в ближайшее время. Стороны начали подготовку к саммиту, в качестве ориентировочной даты назвав следующую неделю. Участники договорились о месте встречи, но объявление об этом сделают позже.
Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в беседе с Путиным в среду также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
