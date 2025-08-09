https://ria.ru/20250809/yaponiya-2034282241.html

Посол России в Японии посетил Русское кладбище в Нагасаки

ТОКИО, 9 авг – РИА Новости. Посол России Николай Ноздрев сообщил, что посетил Русское кладбище в Нагасаки. Ноздрев находится с визитом в Нагасаки, где по приглашению властей города принял участие в траурной церемонии памяти жертв американской бомбардировки 9 августа 1945 года. "Программа пребывания делегации посольства в Нагасаки достаточно лаконичная. Мы приняли участие в Мемориальной церемонии мира и непосредственно панихиде в память о жертвах американской атомной бомбардировки японского города. Кроме того, посетили расположенное при буддийском храме Госиндзи Русское кладбище, на котором покоятся останки более 500 наших соотечественников, включая моряков и военнослужащих", - сказал посол российским журналистам. Начало некрополю было положено в 1858 году, когда на горе Ингаса были захоронены 17 моряков с российского фрегата "Аскольд", умерших от холеры в 1858-1859 годах. Затем здесь хоронили моряков русского Тихоокеанского флота, скончавшихся во время стоянки в порту Нагасаки. В 1909 году была создана братская могила для участников русско-японской войны 1904-1905 годов, скончавшихся в плену. Также на кладбище захоронены и останки погибших в Цусимском сражении русских военных. Их тела были обнаружены японцами на береговой линии. Всего в братской могиле покоится прах 252 военных, из которых известны имена только 171 человека. Во время Второй мировой войны многие надгробные плиты и памятники были разрушены, была утрачена и часть захоронений. Посол отметил, что масштабные реставрационные работы на мемориальном объекте были проведены посольством Советского Союза в Японии во второй половине 1960-х годов, была вновь отстроена православная часовня. По его словам, с тех пор Русское кладбище находится под постоянным вниманием советской, а затем российской дипмиссии. "Дипломаты на регулярной основе посещают его, совместно с подрядными организациями проводят инспекции на предмет определения очередных работ по благоустройству. Большую помощь в поддержании порядка и чистоты на объекте оказывают представители местной диаспоры соотечественников, члены нагасакского отделения "Общества дружбы Россия-Япония", "Лайонз клаб". В этой связи, пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, кому небезразлична судьба Русского кладбища, за организацию и проведение благородных гуманитарных акций", - сказал Ноздрев.

