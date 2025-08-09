Рейтинг@Mail.ru
Уничтожение Хиросимы и Нагасаки не заставило Японию сдаться, заявили в РВИО - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/yaponiya-2034261096.html
Уничтожение Хиросимы и Нагасаки не заставило Японию сдаться, заявили в РВИО
Уничтожение Хиросимы и Нагасаки не заставило Японию сдаться, заявили в РВИО - РИА Новости, 09.08.2025
Уничтожение Хиросимы и Нагасаки не заставило Японию сдаться, заявили в РВИО
Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки не вынудила Японию капитулировать во Второй мировой войне, даже после атомных ударов японские войска готовились... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T00:25:00+03:00
2025-08-09T00:25:00+03:00
в мире
япония
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
российское военно-историческое общество (рвио)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149976/34/1499763465_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_fcc61dddf4a71b29188f217af753ef6c.jpg
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки не вынудила Японию капитулировать во Второй мировой войне, даже после атомных ударов японские войска готовились ожесточенно сражаться против США, однако вмешательство СССР заставило японцев признать свое поражение, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. США сбросили атомные бомбы на Японские острова 6 и 9 августа. Бомбардировка достигла своей цели и практически стерла с лица земли два города – Хиросиму и Нагасаки. Однако японское правительство еще не осознавало всей ситуации и готовилось к продолжению войны. До сих пор между историками ведутся споры о роли атомной бомбардировки Японии и о ее значении во Второй мировой войне. "Я приведу фрагмент из объективного достаточно донесения группы по изучению стратегических бомбардировок американских ВВС за 1946 год… Здесь в конце приводится следующая фраза: "Нельзя сказать, что именно атомная бомба убедила заключивших мир членов правительства (Японии) в необходимости капитуляции. Атомные бомбы не убедили военных руководителей, что оборона Японских островов стала невозможной", - подчеркнул Мягков. Он добавил, что Япония еще мало тогда представляла, что происходит в мире после изобретения атомной бомбы. Основные японские вооруженные силы не были уничтожены бомбардировками, Япония была готова дальше сопротивляться и поняла, что ее дни сочтены, лишь благодаря действиям СССР. "Стремление к миру достигло своего кульминационного пункта на императорском совещании, которое продолжилось с вечера 9 августа до утра 10 августа и происходило в специфической обстановке, создавшейся в результате как атомных бомбардировок, но прежде всего - объявления войны Россией", - процитировал исторический документ Мягков.
https://ria.ru/20250806/khirosima-2033613985.html
https://ria.ru/20250808/voyna-2034042695.html
япония
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149976/34/1499763465_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_63993a59fa915133c62a38087490602a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, хиросима (префектура), нагасаки (город), российское военно-историческое общество (рвио)
В мире, Япония, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Российское военно-историческое общество (РВИО)
Уничтожение Хиросимы и Нагасаки не заставило Японию сдаться, заявили в РВИО

Мягков заявил, что атомные удары не вынудили Японию капитулировать

© РИА Новости | Перейти в медиабанкХиросима после американской атомной бомбардировки
Хиросима после американской атомной бомбардировки - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Хиросима после американской атомной бомбардировки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки не вынудила Японию капитулировать во Второй мировой войне, даже после атомных ударов японские войска готовились ожесточенно сражаться против США, однако вмешательство СССР заставило японцев признать свое поражение, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
США сбросили атомные бомбы на Японские острова 6 и 9 августа. Бомбардировка достигла своей цели и практически стерла с лица земли два города – Хиросиму и Нагасаки. Однако японское правительство еще не осознавало всей ситуации и готовилось к продолжению войны. До сих пор между историками ведутся споры о роли атомной бомбардировки Японии и о ее значении во Второй мировой войне.
Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Мэр Хиросимы призвал признать атомную бомбардировку ошибкой
6 августа, 09:06
"Я приведу фрагмент из объективного достаточно донесения группы по изучению стратегических бомбардировок американских ВВС за 1946 год… Здесь в конце приводится следующая фраза: "Нельзя сказать, что именно атомная бомба убедила заключивших мир членов правительства (Японии) в необходимости капитуляции. Атомные бомбы не убедили военных руководителей, что оборона Японских островов стала невозможной", - подчеркнул Мягков.
Он добавил, что Япония еще мало тогда представляла, что происходит в мире после изобретения атомной бомбы. Основные японские вооруженные силы не были уничтожены бомбардировками, Япония была готова дальше сопротивляться и поняла, что ее дни сочтены, лишь благодаря действиям СССР.
"Стремление к миру достигло своего кульминационного пункта на императорском совещании, которое продолжилось с вечера 9 августа до утра 10 августа и происходило в специфической обстановке, создавшейся в результате как атомных бомбардировок, но прежде всего - объявления войны Россией", - процитировал исторический документ Мягков.
Солдаты капитулирующей Квантунской армии Японии сдают оружие советскому офицеру. На земле сложены винтовки Арисака (Тип 99) и пулеметы Намбу (Тип 11). - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В РВИО рассказали, почему СССР начал войну с Японией
Вчера, 00:07
 
В миреЯпонияХиросима (префектура)Нагасаки (город)Российское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала