Уничтожение Хиросимы и Нагасаки не заставило Японию сдаться, заявили в РВИО

2025-08-09

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки не вынудила Японию капитулировать во Второй мировой войне, даже после атомных ударов японские войска готовились ожесточенно сражаться против США, однако вмешательство СССР заставило японцев признать свое поражение, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. США сбросили атомные бомбы на Японские острова 6 и 9 августа. Бомбардировка достигла своей цели и практически стерла с лица земли два города – Хиросиму и Нагасаки. Однако японское правительство еще не осознавало всей ситуации и готовилось к продолжению войны. До сих пор между историками ведутся споры о роли атомной бомбардировки Японии и о ее значении во Второй мировой войне. "Я приведу фрагмент из объективного достаточно донесения группы по изучению стратегических бомбардировок американских ВВС за 1946 год… Здесь в конце приводится следующая фраза: "Нельзя сказать, что именно атомная бомба убедила заключивших мир членов правительства (Японии) в необходимости капитуляции. Атомные бомбы не убедили военных руководителей, что оборона Японских островов стала невозможной", - подчеркнул Мягков. Он добавил, что Япония еще мало тогда представляла, что происходит в мире после изобретения атомной бомбы. Основные японские вооруженные силы не были уничтожены бомбардировками, Япония была готова дальше сопротивляться и поняла, что ее дни сочтены, лишь благодаря действиям СССР. "Стремление к миру достигло своего кульминационного пункта на императорском совещании, которое продолжилось с вечера 9 августа до утра 10 августа и происходило в специфической обстановке, создавшейся в результате как атомных бомбардировок, но прежде всего - объявления войны Россией", - процитировал исторический документ Мягков.

