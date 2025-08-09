Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поблагодарил военных, освободивших Яблоновку в ДНР - РИА Новости, 09.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 09.08.2025 (обновлено: 13:32 09.08.2025)
Белоусов поблагодарил военных, освободивших Яблоновку в ДНР
Белоусов поблагодарил военных, освободивших Яблоновку в ДНР
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, освободивших Яблоновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в российском оборонном ведомстве.Ранее в субботу МО РФ сообщало, что российская группировка войск "Центр" освободила Яблоновку в ДНР.Белоусов поздравил командование и личный состав 20-й гвардейской Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Яблоновка Донецкой Народной Республики.&quot;Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих дивизии за верность присяге и успешное выполнение боевых задач, а также выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей государства&quot;, - сказано в телеграмме министра обороны РФ.Глава военного ведомства отметил, что личный состав дивизии, приумножая летопись ратных побед в борьбе с врагом, показывает беспримерное мужество, героизм и самоотверженность."Имена гвардейцев, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы и безопасность России, навсегда останутся в памяти народа нашей великой страны как пример безграничной любви к Родине", - подчеркнул министр обороны РФ.
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, освободивших Яблоновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Ранее в субботу МО РФ сообщало, что российская группировка войск "Центр" освободила Яблоновку в ДНР.
Белоусов поздравил командование и личный состав 20-й гвардейской Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Яблоновка Донецкой Народной Республики.
«

"Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих дивизии за верность присяге и успешное выполнение боевых задач, а также выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей государства", - сказано в телеграмме министра обороны РФ.

Глава военного ведомства отметил, что личный состав дивизии, приумножая летопись ратных побед в борьбе с врагом, показывает беспримерное мужество, героизм и самоотверженность.
"Имена гвардейцев, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы и безопасность России, навсегда останутся в памяти народа нашей великой страны как пример безграничной любви к Родине", - подчеркнул министр обороны РФ.
