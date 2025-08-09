https://ria.ru/20250809/yablonovka-2034322944.html

Белоусов поблагодарил военных, освободивших Яблоновку в ДНР

Белоусов поблагодарил военных, освободивших Яблоновку в ДНР - РИА Новости, 09.08.2025

Белоусов поблагодарил военных, освободивших Яблоновку в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, освободивших Яблоновку в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T13:08:00+03:00

2025-08-09T13:08:00+03:00

2025-08-09T13:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

андрей белоусов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016319122_0:0:1443:811_1920x0_80_0_0_dad9c0e369371479942a6ed2e7c613c6.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, освободивших Яблоновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в российском оборонном ведомстве.Ранее в субботу МО РФ сообщало, что российская группировка войск "Центр" освободила Яблоновку в ДНР.Белоусов поздравил командование и личный состав 20-й гвардейской Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Яблоновка Донецкой Народной Республики."Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих дивизии за верность присяге и успешное выполнение боевых задач, а также выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей государства", - сказано в телеграмме министра обороны РФ.Глава военного ведомства отметил, что личный состав дивизии, приумножая летопись ратных побед в борьбе с врагом, показывает беспримерное мужество, героизм и самоотверженность."Имена гвардейцев, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы и безопасность России, навсегда останутся в памяти народа нашей великой страны как пример безграничной любви к Родине", - подчеркнул министр обороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф