Белоусов поблагодарил военных, освободивших Яблоновку в ДНР

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, освободивших Яблоновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в российском оборонном ведомстве.Ранее в субботу МО РФ сообщало, что российская группировка войск "Центр" освободила Яблоновку в ДНР.Белоусов поздравил командование и личный состав 20-й гвардейской Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Яблоновка Донецкой Народной Республики."Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих дивизии за верность присяге и успешное выполнение боевых задач, а также выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей государства", - сказано в телеграмме министра обороны РФ.Глава военного ведомства отметил, что личный состав дивизии, приумножая летопись ратных побед в борьбе с врагом, показывает беспримерное мужество, героизм и самоотверженность."Имена гвардейцев, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы и безопасность России, навсегда останутся в памяти народа нашей великой страны как пример безграничной любви к Родине", - подчеркнул министр обороны РФ.
