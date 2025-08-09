https://ria.ru/20250809/vzryvy-2034265953.html

В Харьковской области прогремела серия взрывов

В Харьковской области прогремела серия взрывов - РИА Новости, 09.08.2025

В Харьковской области прогремела серия взрывов

Серия взрывов прозвучала в Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T01:28:00+03:00

2025-08-09T01:28:00+03:00

2025-08-09T01:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962218637_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_d56e6e4b3e4860fc80c2450f3f9565ca.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Серия взрывов прозвучала в Чугуевской общине Харьковской области", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины