https://ria.ru/20250809/vzryvy-2034265953.html
В Харьковской области прогремела серия взрывов
В Харьковской области прогремела серия взрывов - РИА Новости, 09.08.2025
В Харьковской области прогремела серия взрывов
Серия взрывов прозвучала в Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T01:28:00+03:00
2025-08-09T01:28:00+03:00
2025-08-09T01:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962218637_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_d56e6e4b3e4860fc80c2450f3f9565ca.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Серия взрывов прозвучала в Чугуевской общине Харьковской области", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962218637_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_518f5aaa9e0e52ef67a67a58d3635f88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области прогремела серия взрывов
В Чугуевской общине Харьковской области прогремела серия взрывов