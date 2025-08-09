https://ria.ru/20250809/vzryv-2034305542.html

После взрыва на заводе в Башкирии госпитализировали 25 человек

2025-08-09T10:23:00+03:00

2025-08-09T10:23:00+03:00

2025-08-09T10:26:00+03:00

происшествия

республика башкортостан

стерлитамак

уфа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034305349_0:155:1280:875_1920x0_80_0_0_793160a14928f2859c5b71a432efd9f9.jpg

УФА, 9 авг - РИА Новости. Двадцать пять человек доставлены в больницу после взрыва на заводе в Башкирии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале."Контролирую ЧП на предприятии в Стерлитамаке. В городскую больницу доставлены 25 пострадавших. На месте работают 19 бригад скорой помощи. Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей. В их составе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог", - сообщает министр.

республика башкортостан

стерлитамак

уфа

