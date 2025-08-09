https://ria.ru/20250809/vzryv-2034305542.html
После взрыва на заводе в Башкирии госпитализировали 25 человек
После взрыва на заводе в Башкирии госпитализировали 25 человек - РИА Новости, 09.08.2025
После взрыва на заводе в Башкирии госпитализировали 25 человек
Двадцать пять человек доставлены в больницу после взрыва на заводе в Башкирии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём... РИА Новости, 09.08.2025
УФА, 9 авг - РИА Новости. Двадцать пять человек доставлены в больницу после взрыва на заводе в Башкирии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале."Контролирую ЧП на предприятии в Стерлитамаке. В городскую больницу доставлены 25 пострадавших. На месте работают 19 бригад скорой помощи. Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей. В их составе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог", - сообщает министр.
После взрыва на заводе в Башкирии госпитализировали 25 человек
Рахматуллин: после взрыва на заводе в Стерлитамаке госпитализировали 25 человек