После взрыва на заводе в Башкирии госпитализировали 25 человек - РИА Новости, 09.08.2025
10:23 09.08.2025 (обновлено: 10:26 09.08.2025)
После взрыва на заводе в Башкирии госпитализировали 25 человек
происшествия
республика башкортостан
стерлитамак
уфа
УФА, 9 авг - РИА Новости. Двадцать пять человек доставлены в больницу после взрыва на заводе в Башкирии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале."Контролирую ЧП на предприятии в Стерлитамаке. В городскую больницу доставлены 25 пострадавших. На месте работают 19 бригад скорой помощи. Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей. В их составе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог", - сообщает министр.
республика башкортостан
стерлитамак
уфа
происшествия, республика башкортостан, стерлитамак, уфа
Происшествия, Республика Башкортостан, Стерлитамак, Уфа
© Фото : СУ СК России по Республике БашкортостанОбстановка на месте взрыва в Стерлитамаке
© Фото : СУ СК России по Республике Башкортостан
Обстановка на месте взрыва в Стерлитамаке
УФА, 9 авг - РИА Новости. Двадцать пять человек доставлены в больницу после взрыва на заводе в Башкирии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале.
"Контролирую ЧП на предприятии в Стерлитамаке. В городскую больницу доставлены 25 пострадавших. На месте работают 19 бригад скорой помощи. Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей. В их составе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог", - сообщает министр.
Появились подробности взрыва газа в Стерлитамаке
Вчера, 09:45
 
ПроисшествияРеспублика БашкортостанСтерлитамакУфа
 
 
