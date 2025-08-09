Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности взрыва газа в Стерлитамаке
09:45 09.08.2025 (обновлено: 09:56 09.08.2025)
Появились подробности взрыва газа в Стерлитамаке
Хлопок газовоздушной смеси произошел в "Башкирской содовой компании", пострадали 15 человек, сообщает госкомитет региона по ЧС.
происшествия
стерлитамак
башкирская содовая компания
УФА, 9 авг - РИА Новости. Хлопок газовоздушной смеси произошел в "Башкирской содовой компании", пострадали 15 человек, сообщает госкомитет региона по ЧС."На производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" произошёл технологический инцидент, в результате которого предварительно пострадали 15 человек. Погибших нет. На месте происшествия находятся оперативные службы, создан штаб", - говорится в сообщении.На месте проводятся аварийно-восстановительные работы. Организован контроль качества окружающей среды, следует из комментария ведомства.Ранее в МЧС по региону сообщали, что в Стерлитамаке на улице Техническая произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало 16 человек, детей нет. Эвакуировано 23 человека.
стерлитамак
2025
Новости
Происшествия, Стерлитамак, Башкирская содовая компания
Сотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
УФА, 9 авг - РИА Новости. Хлопок газовоздушной смеси произошел в "Башкирской содовой компании", пострадали 15 человек, сообщает госкомитет региона по ЧС.
"На производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" произошёл технологический инцидент, в результате которого предварительно пострадали 15 человек. Погибших нет. На месте происшествия находятся оперативные службы, создан штаб", - говорится в сообщении.
На месте проводятся аварийно-восстановительные работы. Организован контроль качества окружающей среды, следует из комментария ведомства.
Ранее в МЧС по региону сообщали, что в Стерлитамаке на улице Техническая произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало 16 человек, детей нет. Эвакуировано 23 человека.
