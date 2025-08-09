https://ria.ru/20250809/voyna-2034172480.html

Спас сотни украинцев и отказался от помилования: подвиг доктора Буйко

Он ушел на фронт добровольцем, хотя вполне мог отсидеться в тылу. Но доктор медицинских наук Петр Буйко был не таким человеком. Профессор Киевского мединститута РИА Новости, 09.08.2025

украина

германия

великая отечественная война (1941-1945)

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости, Вадим Минеев. Он ушел на фронт добровольцем, хотя вполне мог отсидеться в тылу. Но доктор медицинских наук Петр Буйко был не таким человеком. Профессор Киевского мединститута посвятил свою жизнь спасению раненых бойцов и партизан. После тяжелого ранения и плена ушел в подполье на оккупированных нацистами территориях. Ему удалось уберечь сотни сограждан от угона в рабство, а когда его раскрыли, Буйко даже под жестокими пытками не выдал товарищей. Однако сейчас о враче-герое на Украине стараются не вспоминать.Перспективный и талантливый ученыйПетр Буйко родился 31 октября 1895 года в Бельске Гродненской губернии (сейчас находится на территории Польши) в семье белорусского рабочего, бывшего военнослужащего.В Первую мировую Петр Михайлович служил на фронте военфельдшером, а во время Гражданской войны будущий врач примкнул к большевикам. В 1921-м становится членом ВКП(б).Окончив Киевский мединститут, Петр Михайлович начал быстро продвигаться вверх по карьерной лестнице. С 1933-го - директор Киевского научно-исследовательского института педиатрии, акушерства и гинекологии. Защитив диссертацию, в 1938-м стал доктором медицинских наук.Врач разработал новые методы профилактики осложнений и оказания помощи при родах, а также лечения гинекологических заболеваний.Ранение и побег из пленаПосле начала Великой Отечественной войны Буйко оставил научную работу и ушел добровольцем на фронт. Вероятно, у заслуженного профессора-медика была возможность получить бронь, но он этого делать не стал. Он оказался в действующей армии на должности хирурга медсанбата.Во время боевых действий врач оказался в окружении, получил ранение в плечо и попал в плен. Но на марше советские пленные напали на охрану и разбежались. Буйко сумел спастись, но от последствий ранения потерял сознание. Его нашли местные жители и переправили в находящуюся на оккупированной территории Фастовскую районную больницу.Подлечившись, Буйко остался там работать. Не бросив идею всеми способами бороться с врагом, организовал с единомышленниками группу подпольщиков. Хирург передавал партизанам информацию о передвижениях гитлеровцев и саботировал угон советской молодежи в Германию: выдавал местным жителям липовые справки об опасных инфекционных заболеваниях.О тайной деятельности Буйко стало известно немцам - врач был вынужден бежать. Он примкнул к партизанам, продолжая исполнять врачебный долг в батальоне под командованием Грисюка.Пытали двое сутокВ июне 1943-го фашисты вышли на след Петра Михайловича, когда он пробирался в одно из сел на помощь раненым товарищам. Фашисты устроили облаву и поймали врача в ходе карательной операции на дамбе между селами Томашовка и Ярошевка.Врача притащили в избу в Ярошевке, начали допрос с пристрастием: избивали, выкручивали руки, подвешивали к балке. Буйко признался немецкому офицеру, что лечил по лесам партизан, но об их местонахождении не сказал ни слова. Приехали даже представители киевского отделения гестапо во главе с оберфюрером. На ночь профессора бросили в погреб, а утром продолжили издевательства, но Буйко никого не выдал.Сожгли заживоМестные предлагали помочь ему бежать, но профессор отказался - не хотел навлечь гнев нацистов на жителей деревни.15 октября 1943 года, так и не добившись показаний от профессора, гитлеровцы сожгли его заживо вместе с несколькими селянами, так же не желавшими предавать партизан.Память о героеСедьмого августа 1944 года Петру Михайловичу Буйко было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Его останки погребли в селе Томашовка Фастовского района Киевской области. На могиле Героя был установлен памятник.Именем Буйко назвали школу в селе, улицу в Киеве, лечебный корпус Фастовской районной больницы и Киевский институт педиатрии, акушерства и гинекологии, которым руководил профессор.Однако после распада Советского Союза научно-исследовательское учреждение без каких-то должных разъяснений лишили имени выдающегося врача. А в 2002 году с фасада здания исчезла мемориальная доска в его честь.

