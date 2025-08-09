https://ria.ru/20250809/vladikavkaz-2034299982.html
Во Владикавказе сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Владикавказа, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Владикавказа, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Владикавказ (Беслан). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
