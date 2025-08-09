https://ria.ru/20250809/vladikavkaz-2034299982.html

Во Владикавказе сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Во Владикавказе сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 09.08.2025

Во Владикавказе сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Владикавказа, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T09:41:00+03:00

2025-08-09T09:41:00+03:00

2025-08-09T09:41:00+03:00

происшествия

владикавказ

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Владикавказа, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Владикавказ (Беслан). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250809/prokuratura-2034297658.html

владикавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владикавказ, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)