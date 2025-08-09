https://ria.ru/20250809/velikobritaniya-2034377556.html

Глава МИД Великобритании провел переговоры с представителями Киева и Европы

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что в субботу провел переговоры по Украине с представителями Киева и Европы. Ранее офис премьер-министра Британии Кира Стармера сообщал о том, что Лэмми и американский вице-президент Джей Ди Вэнс организуют в субботу встречу советников по национальной безопасности из Европы, США и Украины. "Сегодня я был организатором встречи с (главой офиса Зеленского - ред.) Андреем Ермаком, (министром обороны Украины - ред.) Рустемом Умеровым, Джей Ди Вэнсом и советниками по нацбезопасности из Европы в Чивнинг-хаус для обсуждения следующих шагов для мира на Украине", - написал Лэмми в соцсети X. Как рассказал порталу Axios один из источников, в ходе переговоров украинские и европейские представители заявили Вэнсу, что первым шагом должно стать немедленное прекращение огня, а Украина "не должна уступать территории в обмен на перемирие". Собеседник добавил, что после достижения перемирия Киев "готов вести переговоры о завершении конфликта на уровне лидеров". Как отмечается в статье, дискуссии прошли в рамках усилий президента Дональда Трампа по достижению мирного урегулирования на Украине. Ранее днем Axios со ссылкой на источники сообщал, что они принесли "значительный прогресс" в этом направлении.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что европейские страны обеспокоены, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

