Рейтинг@Mail.ru
Аграрии Смоленской области приступили к сбору урожая - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
09:53 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/urozhay-2034301688.html
Аграрии Смоленской области приступили к сбору урожая
Аграрии Смоленской области приступили к сбору урожая - РИА Новости, 09.08.2025
Аграрии Смоленской области приступили к сбору урожая
Смоленские аграрии приступили к сбору урожая, параллельно продолжается заготовка кормов, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T09:53:00+03:00
2025-08-09T09:53:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031977439_0:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_c997f00b5dc71be6feb724a9f489786a.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Смоленские аграрии приступили к сбору урожая, параллельно продолжается заготовка кормов, сообщил губернатор Василий Анохин. "На полях сельскохозяйственных предприятий с утра и до позднего вечера работает техника. Аграрии приступили к сбору урожая. Высокие темпы на данный момент демонстрируют Сычевский, Вяземский и Кардымовский муниципальные округа. По урожайности зерна лучшие результаты у Смоленского округа", - написал глава региона в своем телеграм-канале. Он отметил, что в сельскохозяйственном предприятии "Хлебороб" основной объем посевов занимает пшеница сорта "Даная", остальную часть — рожь. В этом году посевная площадь хозяйства составила порядка 830 гектаров. Под урожай было засеяно 380 гектаров озимых зерновых культур. Осенью площадь посева увеличится до 400 гектаров. Площадь ярового сева здесь составляет более 350 гектаров. Основной упор компания делает на технические культуры. На 30% увеличили в этом году площади под лен-долгунец. "Параллельно с уборкой урожая продолжается заготовка кормов. Это важный этап для подготовки отрасли к холодному времени года. В хозяйстве применяют технологию "сенаж в упаковке". Это корм из трав, который хранят без доступа воздуха", - подчеркнул Анохин. По его словам, власти региона продолжают помогать сельхозпроизводителям, реализуют для них различные меры поддержки: гранты, субсидии, льготные кредиты. В этом году на их предоставление из федерального и областного бюджетов выделено порядка 1,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250806/smolensk-2033754445.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031977439_265:0:2100:1376_1920x0_80_0_0_ee20a4cb8e763b164c3ea2833614bdea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область
Аграрии Смоленской области приступили к сбору урожая

Губернатор Смоленской области Анохин сообщил о начале сбора урожая в регионе

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Смоленские аграрии приступили к сбору урожая, параллельно продолжается заготовка кормов, сообщил губернатор Василий Анохин.
"На полях сельскохозяйственных предприятий с утра и до позднего вечера работает техника. Аграрии приступили к сбору урожая. Высокие темпы на данный момент демонстрируют Сычевский, Вяземский и Кардымовский муниципальные округа. По урожайности зерна лучшие результаты у Смоленского округа", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Он отметил, что в сельскохозяйственном предприятии "Хлебороб" основной объем посевов занимает пшеница сорта "Даная", остальную часть — рожь. В этом году посевная площадь хозяйства составила порядка 830 гектаров. Под урожай было засеяно 380 гектаров озимых зерновых культур. Осенью площадь посева увеличится до 400 гектаров. Площадь ярового сева здесь составляет более 350 гектаров. Основной упор компания делает на технические культуры. На 30% увеличили в этом году площади под лен-долгунец.
"Параллельно с уборкой урожая продолжается заготовка кормов. Это важный этап для подготовки отрасли к холодному времени года. В хозяйстве применяют технологию "сенаж в упаковке". Это корм из трав, который хранят без доступа воздуха", - подчеркнул Анохин.
По его словам, власти региона продолжают помогать сельхозпроизводителям, реализуют для них различные меры поддержки: гранты, субсидии, льготные кредиты. В этом году на их предоставление из федерального и областного бюджетов выделено порядка 1,3 миллиарда рублей.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Более 100 проектов строят и ремонтируют по госпрограммам на Смоленщине
6 августа, 16:31
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала