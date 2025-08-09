https://ria.ru/20250809/urozhay-2034301688.html

Аграрии Смоленской области приступили к сбору урожая

Смоленские аграрии приступили к сбору урожая, параллельно продолжается заготовка кормов, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Смоленские аграрии приступили к сбору урожая, параллельно продолжается заготовка кормов, сообщил губернатор Василий Анохин. "На полях сельскохозяйственных предприятий с утра и до позднего вечера работает техника. Аграрии приступили к сбору урожая. Высокие темпы на данный момент демонстрируют Сычевский, Вяземский и Кардымовский муниципальные округа. По урожайности зерна лучшие результаты у Смоленского округа", - написал глава региона в своем телеграм-канале. Он отметил, что в сельскохозяйственном предприятии "Хлебороб" основной объем посевов занимает пшеница сорта "Даная", остальную часть — рожь. В этом году посевная площадь хозяйства составила порядка 830 гектаров. Под урожай было засеяно 380 гектаров озимых зерновых культур. Осенью площадь посева увеличится до 400 гектаров. Площадь ярового сева здесь составляет более 350 гектаров. Основной упор компания делает на технические культуры. На 30% увеличили в этом году площади под лен-долгунец. "Параллельно с уборкой урожая продолжается заготовка кормов. Это важный этап для подготовки отрасли к холодному времени года. В хозяйстве применяют технологию "сенаж в упаковке". Это корм из трав, который хранят без доступа воздуха", - подчеркнул Анохин. По его словам, власти региона продолжают помогать сельхозпроизводителям, реализуют для них различные меры поддержки: гранты, субсидии, льготные кредиты. В этом году на их предоставление из федерального и областного бюджетов выделено порядка 1,3 миллиарда рублей.

