В Удмуртии ввели режим беспилотной опасности
2025-08-09T10:43:00+03:00
УФА, 9 авг - РИА Новости. Пассажиров ижевского аэропорта эвакуировали после введения режима "Беспилотная опасность" в Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов в своём Telegram-канале."В Удмуртии введен режим "Беспилотная опасность" - это означает, что на территории соседних регионов зафиксированы БПЛА. Все наши боевые расчеты в готовности. Было принято решение провести эвакуацию пассажиров аэропорта. Она прошла спокойно, по инструкции", - написал он.Если ситуация будет усложняться, будем информировать вас и действовать по всем регламентам, добавил Бречалов.
