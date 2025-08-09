Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:43 09.08.2025 (обновлено: 10:50 09.08.2025)
https://ria.ru/20250809/udmurtiya-2034307881.html
В Удмуртии ввели режим беспилотной опасности
В Удмуртии ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 09.08.2025
В Удмуртии ввели режим беспилотной опасности
Пассажиров ижевского аэропорта эвакуировали после введения режима "Беспилотная опасность" в Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов в своём... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T10:43:00+03:00
2025-08-09T10:50:00+03:00
безопасность
специальная военная операция на украине
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
УФА, 9 авг - РИА Новости. Пассажиров ижевского аэропорта эвакуировали после введения режима "Беспилотная опасность" в Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов в своём Telegram-канале."В Удмуртии введен режим "Беспилотная опасность" - это означает, что на территории соседних регионов зафиксированы БПЛА. Все наши боевые расчеты в готовности. Было принято решение провести эвакуацию пассажиров аэропорта. Она прошла спокойно, по инструкции", - написал он.Если ситуация будет усложняться, будем информировать вас и действовать по всем регламентам, добавил Бречалов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Удмуртии ввели режим беспилотной опасности

Бречалов: в Удмуртии ввели режим беспилотной опасности и эвакуировали аэропорт

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 9 авг - РИА Новости. Пассажиров ижевского аэропорта эвакуировали после введения режима "Беспилотная опасность" в Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов в своём Telegram-канале.
"В Удмуртии введен режим "Беспилотная опасность" - это означает, что на территории соседних регионов зафиксированы БПЛА. Все наши боевые расчеты в готовности. Было принято решение провести эвакуацию пассажиров аэропорта. Она прошла спокойно, по инструкции", - написал он.
Если ситуация будет усложняться, будем информировать вас и действовать по всем регламентам, добавил Бречалов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала