https://ria.ru/20250809/trevoga-2034287061.html
В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 09.08.2025
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Воздушная опасность отменена на всей территории Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T07:56:00+03:00
2025-08-09T07:56:00+03:00
2025-08-09T07:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
липецкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23154/76/231547637_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_c06045afdf7ed85c71cd99dcfe5cc1fd.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Воздушная опасность отменена на всей территории Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства. Воздушная опасность была объявлена в 4.56 мск и продлилась почти два часа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23154/76/231547637_49:0:2716:2000_1920x0_80_0_0_7c9f3d5459637e79c2f673e229c3814a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, липецкая область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Липецкая область
В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области спустя два часа отменили воздушную опасность