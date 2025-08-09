https://ria.ru/20250809/trevoga-2034287061.html

В Липецкой области отменили воздушную опасность

В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 09.08.2025

В Липецкой области отменили воздушную опасность

Воздушная опасность отменена на всей территории Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T07:56:00+03:00

2025-08-09T07:56:00+03:00

2025-08-09T07:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

липецкая область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23154/76/231547637_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_c06045afdf7ed85c71cd99dcfe5cc1fd.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Воздушная опасность отменена на всей территории Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства. Воздушная опасность была объявлена в 4.56 мск и продлилась почти два часа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, липецкая область