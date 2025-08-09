https://ria.ru/20250809/trevoga-2034264027.html
В Самарской области объявили беспилотную опасность
В Самарской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 09.08.2025
В Самарской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на всей территории Самарской области, сообщает приложение МЧС России. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T00:59:00+03:00
2025-08-09T00:59:00+03:00
2025-08-09T00:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_0:393:2944:2048_1920x0_80_0_0_b74f6ab6445a8171b679a8b744ac1cd7.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Самарской области, сообщает приложение МЧС России. "Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
самарская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_5b9651dedd7044bc8b6b096f236efc19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области объявили беспилотную опасность
На всей территории Самарской области объявили беспилотную опасность