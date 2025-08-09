https://ria.ru/20250809/trevoga-2034264027.html

В Самарской области объявили беспилотную опасность

В Самарской области объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена на всей территории Самарской области, сообщает приложение МЧС России. РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Самарской области, сообщает приложение МЧС России. "Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

