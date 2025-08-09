https://ria.ru/20250809/trevoga-2034263879.html

В Татарстане объявили беспилотную опасность

В Татарстане объявили беспилотную опасность

В Татарстане объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена на территории Татарстана, сообщается в приложении МЧС России.

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Татарстана, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! На территории республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.

