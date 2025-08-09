До брака с ученицей: любовные треугольники Александра Жулина
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. В копилке известного фигуриста Александра Жулина две медали Олимпийских игр, звание чемпиона мира в 1993 году и чемпиона Европы в том же 1993. Как тренер он подготовил множество прекрасных спортсменов, среди которых выделяются Татьяна Навка и Роман Костомаров.
Личная жизнь спортсмена и тренера оказалась не менее бурной, мужчина не раз оказывался в эпицентре любовных треугольников.
На коньки встал в пять лет
Будущий чемпион родился в городе Королеве Московской области. На каток пятилетнего мальчика привела бабушка, которая беспокоилась о здоровье внука, решив, что спорт закалит малыша.
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкФигуристы Майя Усова и Александр Жулин заняли третье место в соревновании танцевальных пар. Дворец спорта Центрального стадиона имени В.И. Ленина.
И мальчик практически сразу уверенно встал на коньки и без всякого страха принялся осваивать скольжение, прыжки и другие элементы.
Уже в 9 лет талантливого паренька перевели в московскую секцию. Александр активно участвовал в соревнованиях, показывая хорошие результаты как фигурист-одиночник.
В 17 лет Жулина тренер Наталья Дубова поставила его в пару с Майей Усовой. Как это часто бывает, спортивные интересы вскоре слились с личными, и в 1986-м Александр и Майя поженились на радость поклонникам.
Майя Усова и Александр Жулин
Вот только брак продлился недолго, чему поспособствовали и романы Александра Жулина на стороне.
Крутил любовь с соперницей по льду
Главными соперниками спортсменов в тот момент считались Оксана Грищук и Евгений Платов. Они завоёвывали медали за медалями, не оставляя никому шансов.
Именно на конкурентку в итоге положил глаз Жулин, между соперниками на льду завязался бурный роман.
Александр Жулин
При этом Жулин заваливал Грищук обещаниями, говорил, что готов будет развестись, если Грищук посвятит всю себя семье и повесит коньки на гвоздь.
"Он мне сказал: "Оксана, ты меня любишь? Тогда докажи свою любовь: ты должна бросить фигурное катание". Саша говорил, чтобы я всё бросила, сидела дома, беременела и рожала детей", — вспоминала фигуристка.
Каким-то чудом партнер Оксаны Платов уговорил ее перестать слушать коварного любовника и продолжать тренировки. Впрочем, Александр видел ситуацию в ином свете.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОксана Грищук и Евгений Платов, архивное фото, Олимпийские игры в Лиллехаммере, 1994 год
"Эта история быстро закончилась, потому что Грищук позволяла себе совершать поступки, которым, на мой взгляд, нет и не может быть оправдания. Она не брезговала никакими средствами, чтобы получить то, к чему стремилась. Это, конечно, недопустимо", — говорил позже Жилин.
В итоге Оксана Грищук и Евгений Платов взяли золото, а своим соперникам оставили серебро. Жулин мигом переменился: сказал уже бывшей возлюбленной, что развод откладывается, и ушел с женой в профессиональное катание.
Российский тренер Александр Жулин
Усова потом говорила, что простила мужу роман на стороне, хотя и не следовало, вскоре пара все равно развелась.
Женился на беременной Татьяне Навке
Еще во время, когда Жулин катался с Усовой и в их семейных отношениях уже назрел кризис, в истории появилась новая любовная линия: Александр закрутил роман с Татьяной Навкой.
Долгое время пара не спешила оформлять отношения. Александр признался, что его устраивала жизнь без официальной регистрации отношений, но всё изменилось накануне рождения дочери.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРоссийский тренер по фигурному катанию Александр Жулин и Татьяна Навка
"Я женился, когда Таня была на шестом месяце беременности. То есть долго думал, долго рассуждал, но в конечном итоге женился", — рассказал Жулин.
Этот брак также нельзя назвать безоблачным: бытовые споры, тот факт, что Навка зарабатывала в разы больше мужа — причины для разлада накапливались.
Однако последнюю точку поставил очередной любовный треугольник, когда Жулин ответил на чувства своей новой ученицы, Наташи Михайловой. Метания Александра между двумя женщинами закономерно закончились разводом.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександр Жулин, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (слева направо)
Когда жена младше на 23 года
Наталья Михайлова была младше своего тренера на 23 года, но первая смело призналась ему в любви.
В 2013-м у Михайловой и Жулина родилась дочка Катя, и только по прошествии пяти лет влюбленные поженились.
"Я считал, что штамп, в принципе, ничего не решает. Он упрощает жизнь женщинам", — утверждал Александр.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРоссийский тренер по фигурному катанию Александр Жулин со спутницей
В апреле 2020 года избранница вновь подарила мужу наследницу, которую назвали Леной.
При этом у тренера получилось сохранить теплые отношения не только со старшей наследницей Сашей, но и с ее матерью Татьяной Навкой.
Иногда поклонники шутят, что что Александр Жулин живет в женском царстве, но, похоже, это его совершенно не смущает.