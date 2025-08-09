Рейтинг@Mail.ru
До брака с ученицей: любовные треугольники Александра Жулина
До брака с ученицей: любовные треугольники Александра Жулина
До брака с ученицей: любовные треугольники Александра Жулина
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. В копилке известного фигуриста Александра Жулина две медали Олимпийских игр, звание чемпиона мира в 1993 году и чемпиона Европы в том же 1993. Как тренер он подготовил множество прекрасных спортсменов, среди которых выделяются Татьяна Навка и Роман Костомаров.Личная жизнь спортсмена и тренера оказалась не менее бурной, мужчина не раз оказывался в эпицентре любовных треугольников.На коньки встал в пять летБудущий чемпион родился в городе Королеве Московской области. На каток пятилетнего мальчика привела бабушка, которая беспокоилась о здоровье внука, решив, что спорт закалит малыша.И мальчик практически сразу уверенно встал на коньки и без всякого страха принялся осваивать скольжение, прыжки и другие элементы.Уже в 9 лет талантливого паренька перевели в московскую секцию. Александр активно участвовал в соревнованиях, показывая хорошие результаты как фигурист-одиночник.В 17 лет Жулина тренер Наталья Дубова поставила его в пару с Майей Усовой. Как это часто бывает, спортивные интересы вскоре слились с личными, и в 1986-м Александр и Майя поженились на радость поклонникам.Вот только брак продлился недолго, чему поспособствовали и романы Александра Жулина на стороне.Крутил любовь с соперницей по льдуГлавными соперниками спортсменов в тот момент считались Оксана Грищук и Евгений Платов. Они завоёвывали медали за медалями, не оставляя никому шансов.Именно на конкурентку в итоге положил глаз Жулин, между соперниками на льду завязался бурный роман.При этом Жулин заваливал Грищук обещаниями, говорил, что готов будет развестись, если Грищук посвятит всю себя семье и повесит коньки на гвоздь."Он мне сказал: "Оксана, ты меня любишь? Тогда докажи свою любовь: ты должна бросить фигурное катание". Саша говорил, чтобы я всё бросила, сидела дома, беременела и рожала детей", — вспоминала фигуристка.Каким-то чудом партнер Оксаны Платов уговорил ее перестать слушать коварного любовника и продолжать тренировки. Впрочем, Александр видел ситуацию в ином свете."Эта история быстро закончилась, потому что Грищук позволяла себе совершать поступки, которым, на мой взгляд, нет и не может быть оправдания. Она не брезговала никакими средствами, чтобы получить то, к чему стремилась. Это, конечно, недопустимо", — говорил позже Жилин.В итоге Оксана Грищук и Евгений Платов взяли золото, а своим соперникам оставили серебро. Жулин мигом переменился: сказал уже бывшей возлюбленной, что развод откладывается, и ушел с женой в профессиональное катание.Усова потом говорила, что простила мужу роман на стороне, хотя и не следовало, вскоре пара все равно развелась.Женился на беременной Татьяне НавкеЕще во время, когда Жулин катался с Усовой и в их семейных отношениях уже назрел кризис, в истории появилась новая любовная линия: Александр закрутил роман с Татьяной Навкой.Долгое время пара не спешила оформлять отношения. Александр признался, что его устраивала жизнь без официальной регистрации отношений, но всё изменилось накануне рождения дочери."Я женился, когда Таня была на шестом месяце беременности. То есть долго думал, долго рассуждал, но в конечном итоге женился", — рассказал Жулин.Этот брак также нельзя назвать безоблачным: бытовые споры, тот факт, что Навка зарабатывала в разы больше мужа — причины для разлада накапливались.Однако последнюю точку поставил очередной любовный треугольник, когда Жулин ответил на чувства своей новой ученицы, Наташи Михайловой. Метания Александра между двумя женщинами закономерно закончились разводом.Когда жена младше на 23 годаНаталья Михайлова была младше своего тренера на 23 года, но первая смело призналась ему в любви.В 2013-м у Михайловой и Жулина родилась дочка Катя, и только по прошествии пяти лет влюбленные поженились."Я считал, что штамп, в принципе, ничего не решает. Он упрощает жизнь женщинам", — утверждал Александр.В апреле 2020 года избранница вновь подарила мужу наследницу, которую назвали Леной.При этом у тренера получилось сохранить теплые отношения не только со старшей наследницей Сашей, но и с ее матерью Татьяной Навкой.Иногда поклонники шутят, что что Александр Жулин живет в женском царстве, но, похоже, это его совершенно не смущает.
До брака с ученицей: любовные треугольники Александра Жулина

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. В копилке известного фигуриста Александра Жулина две медали Олимпийских игр, звание чемпиона мира в 1993 году и чемпиона Европы в том же 1993. Как тренер он подготовил множество прекрасных спортсменов, среди которых выделяются Татьяна Навка и Роман Костомаров.
Личная жизнь спортсмена и тренера оказалась не менее бурной, мужчина не раз оказывался в эпицентре любовных треугольников.

На коньки встал в пять лет

Будущий чемпион родился в городе Королеве Московской области. На каток пятилетнего мальчика привела бабушка, которая беспокоилась о здоровье внука, решив, что спорт закалит малыша.
И мальчик практически сразу уверенно встал на коньки и без всякого страха принялся осваивать скольжение, прыжки и другие элементы.
Уже в 9 лет талантливого паренька перевели в московскую секцию. Александр активно участвовал в соревнованиях, показывая хорошие результаты как фигурист-одиночник.
В 17 лет Жулина тренер Наталья Дубова поставила его в пару с Майей Усовой. Как это часто бывает, спортивные интересы вскоре слились с личными, и в 1986-м Александр и Майя поженились на радость поклонникам.
Вот только брак продлился недолго, чему поспособствовали и романы Александра Жулина на стороне.

Крутил любовь с соперницей по льду

Главными соперниками спортсменов в тот момент считались Оксана Грищук и Евгений Платов. Они завоёвывали медали за медалями, не оставляя никому шансов.
Именно на конкурентку в итоге положил глаз Жулин, между соперниками на льду завязался бурный роман.
При этом Жулин заваливал Грищук обещаниями, говорил, что готов будет развестись, если Грищук посвятит всю себя семье и повесит коньки на гвоздь.
"Он мне сказал: "Оксана, ты меня любишь? Тогда докажи свою любовь: ты должна бросить фигурное катание". Саша говорил, чтобы я всё бросила, сидела дома, беременела и рожала детей", — вспоминала фигуристка.
Каким-то чудом партнер Оксаны Платов уговорил ее перестать слушать коварного любовника и продолжать тренировки. Впрочем, Александр видел ситуацию в ином свете.
"Эта история быстро закончилась, потому что Грищук позволяла себе совершать поступки, которым, на мой взгляд, нет и не может быть оправдания. Она не брезговала никакими средствами, чтобы получить то, к чему стремилась. Это, конечно, недопустимо", — говорил позже Жилин.
В итоге Оксана Грищук и Евгений Платов взяли золото, а своим соперникам оставили серебро. Жулин мигом переменился: сказал уже бывшей возлюбленной, что развод откладывается, и ушел с женой в профессиональное катание.
Усова потом говорила, что простила мужу роман на стороне, хотя и не следовало, вскоре пара все равно развелась.

Женился на беременной Татьяне Навке

Еще во время, когда Жулин катался с Усовой и в их семейных отношениях уже назрел кризис, в истории появилась новая любовная линия: Александр закрутил роман с Татьяной Навкой.
Долгое время пара не спешила оформлять отношения. Александр признался, что его устраивала жизнь без официальной регистрации отношений, но всё изменилось накануне рождения дочери.
"Я женился, когда Таня была на шестом месяце беременности. То есть долго думал, долго рассуждал, но в конечном итоге женился", — рассказал Жулин.
Этот брак также нельзя назвать безоблачным: бытовые споры, тот факт, что Навка зарабатывала в разы больше мужа — причины для разлада накапливались.
Однако последнюю точку поставил очередной любовный треугольник, когда Жулин ответил на чувства своей новой ученицы, Наташи Михайловой. Метания Александра между двумя женщинами закономерно закончились разводом.
Когда жена младше на 23 года

Наталья Михайлова была младше своего тренера на 23 года, но первая смело призналась ему в любви.
В 2013-м у Михайловой и Жулина родилась дочка Катя, и только по прошествии пяти лет влюбленные поженились.
"Я считал, что штамп, в принципе, ничего не решает. Он упрощает жизнь женщинам", — утверждал Александр.
В апреле 2020 года избранница вновь подарила мужу наследницу, которую назвали Леной.
При этом у тренера получилось сохранить теплые отношения не только со старшей наследницей Сашей, но и с ее матерью Татьяной Навкой.
Иногда поклонники шутят, что что Александр Жулин живет в женском царстве, но, похоже, это его совершенно не смущает.
 
 
 
