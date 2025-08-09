Рейтинг@Mail.ru
"Россия права": в США выступили с требованием по встрече Путина и Трампа
04:06 09.08.2025
"Россия права": в США выступили с требованием по встрече Путина и Трампа
США следует признать правоту России в вопросе украинского конфликта, заявил американский экономист Джеффри Сакс на YouTube. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. США следует признать правоту России в вопросе украинского конфликта, заявил американский экономист Джеффри Сакс на YouTube."В этот раз американцы дали реальные сигналы, поэтому все так быстро и происходит. Сейчас им нужно заключить мир, признать, что Россия была права и заняться ключевыми вопросами урегулирования &lt;…&gt; В их силах завершить конфликт", — отметил он.Эксперт уточнил, что не знает, о чем стороны могли договориться на самом деле, но, предположил, что Вашингтон мог признать некоторые вещи."По крайней мере у меня есть представление, что в этот раз США через Уиткоффа проявили признание ключевых причин и готовность решать их. Это оптимистичный подход. В таком случае это будет означать возвращение к риторике первых дней президентства Трампа, когда он четко обозначал нелегитимность Зеленского и реальность на фронте", — заключил Сакс.Встреча двух лидеровВ среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил слова главы Белого дома.
"Россия права": в США выступили с требованием по встрече Путина и Трампа

Экономист Сакс заявил о признании США позиции России по Украине

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. США следует признать правоту России в вопросе украинского конфликта, заявил американский экономист Джеффри Сакс на YouTube.
"В этот раз американцы дали реальные сигналы, поэтому все так быстро и происходит. Сейчас им нужно заключить мир, признать, что Россия была права и заняться ключевыми вопросами урегулирования <…> В их силах завершить конфликт", — отметил он.
Эксперт уточнил, что не знает, о чем стороны могли договориться на самом деле, но, предположил, что Вашингтон мог признать некоторые вещи.
"По крайней мере у меня есть представление, что в этот раз США через Уиткоффа проявили признание ключевых причин и готовность решать их. Это оптимистичный подход. В таком случае это будет означать возвращение к риторике первых дней президентства Трампа, когда он четко обозначал нелегитимность Зеленского и реальность на фронте", — заключил Сакс.
Встреча двух лидеров

В среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил слова главы Белого дома.
