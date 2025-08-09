https://ria.ru/20250809/trebovanie-2034276115.html

"Россия права": в США выступили с требованием по встрече Путина и Трампа

"Россия права": в США выступили с требованием по встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025

"Россия права": в США выступили с требованием по встрече Путина и Трампа

США следует признать правоту России в вопросе украинского конфликта, заявил американский экономист Джеффри Сакс на YouTube. РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T04:06:00+03:00

2025-08-09T04:06:00+03:00

2025-08-09T04:08:00+03:00

встреча путина и трампа — 2025

в мире

сша

россия

вашингтон (штат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_0:15:2500:1421_1920x0_80_0_0_09c48f306ffaf9190c7d973733cbc32f.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. США следует признать правоту России в вопросе украинского конфликта, заявил американский экономист Джеффри Сакс на YouTube."В этот раз американцы дали реальные сигналы, поэтому все так быстро и происходит. Сейчас им нужно заключить мир, признать, что Россия была права и заняться ключевыми вопросами урегулирования <…> В их силах завершить конфликт", — отметил он.Эксперт уточнил, что не знает, о чем стороны могли договориться на самом деле, но, предположил, что Вашингтон мог признать некоторые вещи."По крайней мере у меня есть представление, что в этот раз США через Уиткоффа проявили признание ключевых причин и готовность решать их. Это оптимистичный подход. В таком случае это будет означать возвращение к риторике первых дней президентства Трампа, когда он четко обозначал нелегитимность Зеленского и реальность на фронте", — заключил Сакс.Встреча двух лидеровВ среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.Президент США в ночь на субботу объявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил слова главы Белого дома.

https://ria.ru/20250809/zelenskiy-2034264948.html

https://ria.ru/20250809/diplomatiya-2034275116.html

https://ria.ru/20250808/ukraina-2034040249.html

сша

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

встреча путина и трампа — 2025, в мире, сша, россия, вашингтон (штат)