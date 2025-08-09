Рейтинг@Mail.ru
Новая трамвайная линия свяжет улицу Академика Королёва и МЦД "Останкино"
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:23 09.08.2025 (обновлено: 12:24 13.08.2025)
Новая трамвайная линия свяжет улицу Академика Королёва и МЦД "Останкино"
Новая трамвайная линия свяжет улицу Академика Королёва и МЦД "Останкино"
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Новая трамвайная линия свяжет улицу Академика Королёва и МЦД "Останкино" в Москве, что обеспечит удобную пересадку для 700 тысяч жителей города, сообщил мэр Сергей Собянин. "Новый участок трамвайной линии свяжет улицу Академика Королёва и станцию МЦД "Останкино". Реализация этого проекта обеспечит удобную пересадку с МЦД-3 на трамваи до ВДНХ более чем для 700 тысяч жителей города. Время пересадки составит меньше двух минут", - написал он в Telegram-канале. Кроме того, появится ещё один вариант проезда к телецентру "Останкино", киностудии "Союзмультфильм", Останкинской телебашне и парку "Останкино" от ближайших станций метро и МЦД, сократится время поездок от телецентра и станции МЦД "Останкино" до ВДНХ. "За счёт перераспределения пассажиропотоков станция метро "ВДНХ" разгрузится на 5 процентов. Уже начались работы по проектированию. Протяжённость участка составит 1,6 километра. Будет обустроено пять трамвайных остановок. Также реконструируем участок примыкания к действующей сети, приведём в порядок прилегающую улично-дорожную сеть", - добавил Собянин. Он подчеркнул, что завершить работы планируется в 2027 году.
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Новая трамвайная линия свяжет улицу Академика Королёва и МЦД "Останкино" в Москве, что обеспечит удобную пересадку для 700 тысяч жителей города, сообщил мэр Сергей Собянин.
"Новый участок трамвайной линии свяжет улицу Академика Королёва и станцию МЦД "Останкино". Реализация этого проекта обеспечит удобную пересадку с МЦД-3 на трамваи до ВДНХ более чем для 700 тысяч жителей города. Время пересадки составит меньше двух минут", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, появится ещё один вариант проезда к телецентру "Останкино", киностудии "Союзмультфильм", Останкинской телебашне и парку "Останкино" от ближайших станций метро и МЦД, сократится время поездок от телецентра и станции МЦД "Останкино" до ВДНХ.
"За счёт перераспределения пассажиропотоков станция метро "ВДНХ" разгрузится на 5 процентов. Уже начались работы по проектированию. Протяжённость участка составит 1,6 километра. Будет обустроено пять трамвайных остановок. Также реконструируем участок примыкания к действующей сети, приведём в порядок прилегающую улично-дорожную сеть", - добавил Собянин.
Он подчеркнул, что завершить работы планируется в 2027 году.
