https://ria.ru/20250809/tramvai-2034981744.html

Новая трамвайная линия свяжет улицу Академика Королёва и МЦД "Останкино"

Новая трамвайная линия свяжет улицу Академика Королёва и МЦД "Останкино" - РИА Новости, 13.08.2025

Новая трамвайная линия свяжет улицу Академика Королёва и МЦД "Останкино"

Новая трамвайная линия свяжет улицу Академика Королёва и МЦД "Останкино" в Москве, что обеспечит удобную пересадку для 700 тысяч жителей города, сообщил мэр... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-09T15:23:00+03:00

2025-08-09T15:23:00+03:00

2025-08-13T12:24:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

сергей собянин

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936484384_0:192:2957:1855_1920x0_80_0_0_87586d0c2b9fd15c78cb67fbc6648676.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Новая трамвайная линия свяжет улицу Академика Королёва и МЦД "Останкино" в Москве, что обеспечит удобную пересадку для 700 тысяч жителей города, сообщил мэр Сергей Собянин. "Новый участок трамвайной линии свяжет улицу Академика Королёва и станцию МЦД "Останкино". Реализация этого проекта обеспечит удобную пересадку с МЦД-3 на трамваи до ВДНХ более чем для 700 тысяч жителей города. Время пересадки составит меньше двух минут", - написал он в Telegram-канале. Кроме того, появится ещё один вариант проезда к телецентру "Останкино", киностудии "Союзмультфильм", Останкинской телебашне и парку "Останкино" от ближайших станций метро и МЦД, сократится время поездок от телецентра и станции МЦД "Останкино" до ВДНХ. "За счёт перераспределения пассажиропотоков станция метро "ВДНХ" разгрузится на 5 процентов. Уже начались работы по проектированию. Протяжённость участка составит 1,6 километра. Будет обустроено пять трамвайных остановок. Также реконструируем участок примыкания к действующей сети, приведём в порядок прилегающую улично-дорожную сеть", - добавил Собянин. Он подчеркнул, что завершить работы планируется в 2027 году.

https://realty.ria.ru/20250808/naberezhnye-2033303402.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей собянин, москва