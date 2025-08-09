https://ria.ru/20250809/tramp-2034263587.html
Трамп отложил другие объявления ради декларации по Армении и Азербайджану
Трамп отложил другие объявления ради декларации по Армении и Азербайджану - РИА Новости, 09.08.2025
Трамп отложил другие объявления ради декларации по Армении и Азербайджану
Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал делать крупных объявлений в пятницу, чтобы не отвлекать внимание от подписания совместной декларации по Армении... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T00:54:00+03:00
2025-08-09T00:54:00+03:00
2025-08-09T00:54:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
сша
дональд трамп
никол пашинян
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал делать крупных объявлений в пятницу, чтобы не отвлекать внимание от подписания совместной декларации по Армении и Азербайджану. "У нас есть и другие важные объявления, но я не стал их озвучивать сейчас, потому что не хочу делать ничего, что хоть в малейшей степени могло бы затмить то, что произошло сегодня", - сказал Трамп на встрече в Белом доме с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
https://ria.ru/20250808/deklaratsiya-2034255039.html
армения
азербайджан
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, сша, дональд трамп, никол пашинян, ильхам алиев
В мире, Армения, Азербайджан, США, Дональд Трамп, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
Трамп отложил другие объявления ради декларации по Армении и Азербайджану
Трамп заявил, что не хочет отвлекать внимание от декларации Еревана и Баку