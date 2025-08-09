https://ria.ru/20250809/tramp-2034263587.html

Трамп отложил другие объявления ради декларации по Армении и Азербайджану

в мире

армения

азербайджан

сша

дональд трамп

никол пашинян

ильхам алиев

ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал делать крупных объявлений в пятницу, чтобы не отвлекать внимание от подписания совместной декларации по Армении и Азербайджану. "У нас есть и другие важные объявления, но я не стал их озвучивать сейчас, потому что не хочу делать ничего, что хоть в малейшей степени могло бы затмить то, что произошло сегодня", - сказал Трамп на встрече в Белом доме с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

