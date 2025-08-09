https://ria.ru/20250809/tayny-2033989226.html

Поставила на место Сталина: какие тайны хранила Любовь Орлова

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Звезда советского кино Любовь Орлова и режиссер Григорий Александров оставили огромное состояние — дачу на гектаре от Сталина, квартиру с картинами Пикассо, бесценные архивы эпохи. Как исчезло одно из крупнейших состояний СССР?Тайны женщины, которая не хотела детейЛюбовь Орлова тщательно скрывала правду о своих отношениях с материнством. Когда адвокат Добровинский получил доступ к ее личным архивам, он обнаружил шокирующую переписку. Актриса активно переписывалась с ведущим гинекологом страны, выясняя самые надежные методы контрацепции."Абсолютно уверен: Орлова не хотела детей", — утверждал Добровинский, изучив сотни документов. Материнский инстинкт у "королевы советского экрана" отсутствовал напрочь.Еще одну тайну хранили дневники актрисы. Среди ее поклонников оказался самый могущественный человек страны. Сталин пригласил актрису на интимный ужин, явно рассчитывая на продолжение.Женщина интуитивно поняла замысел генсека и задала вопрос: "Товарищ Сталин, а можно узнать о судьбе моего бывшего супруга?" Лицо вождя мгновенно помрачнело. Он сухо отказался отвечать, холодно попрощался и больше никогда не предпринимал попыток ухаживания. Орлову-актрису продолжал ценить, но как женщина она для него больше не существовала.Первый муж и роман с врагомПервый муж Орловой действительно нуждался в заступничестве. Они поженились когда Любови было 24, прожили в браке всего четыре года. В 1930 году наркома земледелия Андрея Берзина арестовали с особой жестокостью. Его буквально на штыках вытащили из супружеской кровати.Орлова немедленно подала на развод с репрессированным. Умная тактика — "женой врага народа" она не стала и карьеру спасла. Бывший муж в итоге выжил. Отсидел 15 лет, вышел после войны и уехал к родственникам в Латвию.До знакомства с Александровым актриса успела совершить поступок, который по тем временам граничил с предательством. В 1932 году у нее закрутился безумный роман с военным атташе Германии. Представьте — советская звезда и немецкий дипломат в разгар нарастающей международной напряженности. Один донос — и актрисе светила бы судьба похуже мужа.Сложные отношения в творческой семьеРежиссер Григорий Александров познакомился с Орловой, когда у него уже был 7-летний сын Дуглас от первого брака. Мальчика назвали в честь американского актера Дугласа Фэрбенкса — в те годы такая мода считалась ужасно прогрессивной.После развода родителей мальчик жил то с матерью, то с теткой, учился в интернате. С отцом и мачехой виделся редко — супруги постоянно были заняты съемками и гастролями. Однако во время войны семья воссоединилась: Дуглас работал вместе с отцом в эвакуации в Алма-Ате, помогал с монтажом, изучал операторское дело.Александров даже снял сына в своем фильме "Встреча на Эльбе", где тот сыграл американского офицера. Позже Дуглас работал военным корреспондентом под началом Константина Симонова.Конфликт разгорелся уже в послевоенные годы. Как следует из семейных архивов, Орлова крайне негативно отнеслась к женитьбе пасынка на домработнице Галине. Согласно исследованиям Добровинского, актриса поставила ультиматум: "Хочешь жить с прислугой — живи! Но тогда со мной ты ничего общего иметь не будешь!"Впрочем, существует и другая версия семейного скандала. Племянница Орловой утверждала, что разрыв произошел из-за другого проступка. Воспользовавшись отъездом родителей за границу, пасынок устроил в доме разгульную вечеринку, хотя давал слово гостей не звать. Испорченная мебель возмутила Орлову меньше, чем нарушенное обещание. Так или иначе, отношения в семье разладились окончательно, и пасынок стал называть мачеху "великой гадиной".От тюрьмы до секретных съемокВ 1952 году проблемы Дугласа усугубились. Его арестовали по обвинению в антисоветской агитации и посадили в "Бутырку". Целый год просидел за решеткой, вышел только после смерти Сталина и сразу заработал инфаркт от пережитого стресса.В тюрьме Дуглас принял символическое решение — сменил ненавистное иностранное имя на русское, став Василием. Отец помог устроиться на работу, и не куда-нибудь, а кинооператором в КГБ.Василий снимал сверхсекретные операции спецслужб. По неподтвержденным данным именно он заснял знаменитый обмен разведчика Конона Молодого на американского летчика Пауэрса. Но даже ответственная работа на государство не принесла семейного мира — Орлова так и не простила пасынка до самой смерти.Невероятная женитьба после двойной потериВ 1975 году от рака поджелудочной железы умерла Любовь Орлова, через три года от инфаркта сгорел и ее пасынок Дуглас-Василий. 80-летний Александров остался совершенно один. Он не переносил отрицательных эмоций, считая их вредными для здоровья, поэтому предпочитал не знать о болезни жены, не сразу узнал о смерти сына, не поехал на его похороны.Режиссер привык, чтобы о нем постоянно заботились. И принял решение, которое шокировало всю кинематографическую Москву. Александров женился на вдове собственного сына — Галине."После смерти Любови Петровны деду жилось очень сложно", — объяснял позже единственный внук Григорий. "Он боялся, что семейные реликвии и дневники попадут в чужие руки". Галина стала для него домохозяйкой, медсестрой, поваром и главное — наследницей огромного состояния. В 1983 году умер и Александров, через несколько лет скончалась Галина. Все богатства легендарной пары достались внуку.Как пропивалось наследство эпохиОрлова и Александров накопили фантастическое по советским меркам состояние. Роскошная дача на целом гектаре земли, лично подаренном Сталиным. Квартира, набитая бесценными вещами — рисунками Эйзенштейна, тарелкой работы самого Пикассо, автографами звезд Голливуда, поздравительным письмом Чарли Чаплина. Плюс уникальные архивы с дневниками, фотографиями, перепиской — живые свидетельства целой эпохи.Внук Григорий оказался человеком не сильно ответственным, зарабатывающим средства на жизнь весьма своеобразным способом. После установки мемориальной доски на доме он водил туристов по квартире звезд за три рубля с человека.Любил нацепить дедовскую звезду Героя Социалистического Труда, взять удостоверение без фотографии и проходить без очереди в парикмахерские и рестораны.Реликвии за бутылку водкиУникальное наследство таяло с катастрофической скоростью. Бывшая жена внука Наталья рассказывала страшные подробности: "Многие реликвии Гриша отдавал за бутылку коньяка или водки. Автограф Чаплина, рисунок Эйзенштейна — все шло в обмен на выпивку".Когда адвокат Добровинский приехал навестить старого друга по учебе во ВГИКе, он ужаснулся открывшейся картине. Знаменитая дача буквально разваливалась на глазах. Посреди этих руин сидел опустившийся Григорий, а вокруг него валялись фотографии, письма, дневники великой пары."Архив нужно было спасать немедленно", — понял Добровинский. Выкупал участок по кусочкам, восстанавливая весь подаренный Сталиным гектар. "На восстановление всего ушло семь лет. Вы не найдете здесь ни одной моей фотографии, моей жены или детей. Это дом Орловой и Александрова, и я считаю нужным сохранить эту атмосферу", — рассказывал он.Позже Григорий неплохо устроился благодаря громкому имени деда — жил в Париже, недалеко от Булонского леса. В Москве остался его старший сын Василий, в Париже — еще двое детей, одного из которых тоже назвали Василием.Квартиру внук Александрова тоже продал без сожалений. Работа Пикассо, письма мировых знаменитостей, тысячи других уникальных предметов исчезли в частных коллекциях или просто растворились неизвестно где. Так закончилась история одного из крупнейших частных состояний советской эпохи. Остались только мемориальная доска на стене и воспоминания старожилов.

