Спустя 5000 лет: Тайна Стоунхенджа наконец разгадана
08:24 09.08.2025
Спустя 5000 лет: Тайна Стоунхенджа наконец разгадана
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Этот загадочный памятник-ровесник египетских пирамид ставил учёных в тупик на протяжении многих лет. Но теперь экспертам наконец удалось разгадать одну из тайн Стоунхенджа.В опубликованной работе исследователи вновь обратились к вопросу о происхождении знаменитых голубых камней — группы небольших камней, разбросанных по территории Солсберийской равнины в графстве Уилтшир.Похоже, выводы ученых смогут пролить свет на одну из самых интригующих загадок в археологии.Представляет загадку с 1130 годаСтоунхендж по праву внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это, пожалуй, один из самых известных археологических памятников.Находится он приблизительно в 130 км к юго-западу от Лондона и состоит из кольцевых и подковообразных сооружений, построенных из больших менгиров.Памятник впервые упоминается историком и исследователем Генри Хантингтоном в следующем отрывке, который датируется 1130 годом: "Станендж, где камни удивительной величины установлены на манер дверных проемов… и никто не может понять, как столь огромные глыбы сумели поднять, и почему так было сделано".Как видно, уже в ХII веке сооружение представляло загадку для ученых мужей. До сих пор нет четкого ответа на вопрос, кто и зачем построил это величественное сооружение.Ньюоллский валун открывает свои тайныУченые в своем новом исследовании сосредоточились на камне, известном как Ньюоллский валун, который был обнаружен во время раскопок около ста лет назад.Один из главных вопросов, волновавший ученых, был ли этот камень — и другие подобные — принесен ледником из Уэльса или же люди сами смогли переместить их более 5000 лет назад.Группа исследователей под руководством профессора Ричарда Бевинса из Университета Аберистуита сравнила валун Ньюолл размером с футбольный мяч с образцами из скального обнажения в Уэльсе.Проведя тщательнейшим образом геохимический и микроскопический анализ, они пришли к выводу, что это этот валун — не дело рук ледника.Детальное химическое исследование показало, что камень Ньюолла и другие фрагменты, найденные в Стоунхендже, содержат идентичные уровни циркония и тория, что и камни из уэльского месторождения, откуда их предположительно доставляли.Невероятное достижение прошлогоТранспортировка камней весом более 3 тонн из Уэльса к Стоунхенджу на расстояние примерно 200 км требовала жесткой организации и была невероятным достижением логистики.Проведенное исследование подтверждает: Стоунхендж был грандиозным проектом, объединившим множество живущих на большом расстоянии друг от друга общин. Некоторые камни, такие как "Алтарный", прибыли издалека. Например, из Шотландии — без малого тысяча километров от памятника. Ученые предполагают, что перемещение камней для создания ритуальных центров могло быть частью редкой, но распространённой в период неолита практики, имевшей не только религиозное, но и политическое значение.При этом, как пишут исследователи: "Нет никаких свидетельств того, как они перемещали эти камни, но современные коренные народы перемещают многотонные камни на большие расстояния с помощью верёвок, деревянных саней и троп — технологий, которые были доступны в эпоху неолита".Хотя новое исследование предоставляет убедительные доказательства того, что Стоунхендж был построен людьми, перемещавшими огромные камни на сотни километров, вопрос о том, как и зачем он был построен, остаётся без ответа.Гипотезы о назначении СтоунхенджаО том, каким целям служил величественный памятник прошлого, существует несколько теорий.Одна из самых известных, Стоунхендж – это грандиозная обсерватория каменного века, где люди древности наблюдали за звездным небом.По другой версии Стоунхендж использовался для захоронений, и хотя действительно, на территории памятника найдены захоронения, но произведены они были намного позже постройки Стоунхенджа.В 2022 году английский профессор Борнмутского университета Тимоти Дарвилл выдвинул свою теорию, согласно которой Стоунхендж использовался в качестве солнечного календаря по тому же принципу, что и древнеегипетский календарь.Но как бы не использовался Стоунхендж в прошлом, важно то, что ради его постройки люди прошлого проявляли настоящие чудеса, перетаскивая огромные камни на сотни километров, оставив после себя память на много поколений вперед, что подтверждается в новой работе ученых.
Спустя 5000 лет: Тайна Стоунхенджа наконец разгадана

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Этот загадочный памятник-ровесник египетских пирамид ставил учёных в тупик на протяжении многих лет. Но теперь экспертам наконец удалось разгадать одну из тайн Стоунхенджа.
В опубликованной работе исследователи вновь обратились к вопросу о происхождении знаменитых голубых камней — группы небольших камней, разбросанных по территории Солсберийской равнины в графстве Уилтшир.
Похоже, выводы ученых смогут пролить свет на одну из самых интригующих загадок в археологии.

Представляет загадку с 1130 года

Стоунхендж по праву внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это, пожалуй, один из самых известных археологических памятников.
Находится он приблизительно в 130 км к юго-западу от Лондона и состоит из кольцевых и подковообразных сооружений, построенных из больших менгиров.
Памятник впервые упоминается историком и исследователем Генри Хантингтоном в следующем отрывке, который датируется 1130 годом: "Станендж, где камни удивительной величины установлены на манер дверных проемов… и никто не может понять, как столь огромные глыбы сумели поднять, и почему так было сделано".
Как видно, уже в ХII веке сооружение представляло загадку для ученых мужей. До сих пор нет четкого ответа на вопрос, кто и зачем построил это величественное сооружение.

Ньюоллский валун открывает свои тайны

Ученые в своем новом исследовании сосредоточились на камне, известном как Ньюоллский валун, который был обнаружен во время раскопок около ста лет назад.
Один из главных вопросов, волновавший ученых, был ли этот камень — и другие подобные — принесен ледником из Уэльса или же люди сами смогли переместить их более 5000 лет назад.
Группа исследователей под руководством профессора Ричарда Бевинса из Университета Аберистуита сравнила валун Ньюолл размером с футбольный мяч с образцами из скального обнажения в Уэльсе.
Проведя тщательнейшим образом геохимический и микроскопический анализ, они пришли к выводу, что это этот валун — не дело рук ледника.
Детальное химическое исследование показало, что камень Ньюолла и другие фрагменты, найденные в Стоунхендже, содержат идентичные уровни циркония и тория, что и камни из уэльского месторождения, откуда их предположительно доставляли.
Невероятное достижение прошлого

Транспортировка камней весом более 3 тонн из Уэльса к Стоунхенджу на расстояние примерно 200 км требовала жесткой организации и была невероятным достижением логистики.
Проведенное исследование подтверждает: Стоунхендж был грандиозным проектом, объединившим множество живущих на большом расстоянии друг от друга общин.
Некоторые камни, такие как "Алтарный", прибыли издалека. Например, из Шотландии — без малого тысяча километров от памятника.
Ученые предполагают, что перемещение камней для создания ритуальных центров могло быть частью редкой, но распространённой в период неолита практики, имевшей не только религиозное, но и политическое значение.
При этом, как пишут исследователи: "Нет никаких свидетельств того, как они перемещали эти камни, но современные коренные народы перемещают многотонные камни на большие расстояния с помощью верёвок, деревянных саней и троп — технологий, которые были доступны в эпоху неолита".
Хотя новое исследование предоставляет убедительные доказательства того, что Стоунхендж был построен людьми, перемещавшими огромные камни на сотни километров, вопрос о том, как и зачем он был построен, остаётся без ответа.

Гипотезы о назначении Стоунхенджа

О том, каким целям служил величественный памятник прошлого, существует несколько теорий.
Одна из самых известных, Стоунхендж – это грандиозная обсерватория каменного века, где люди древности наблюдали за звездным небом.
По другой версии Стоунхендж использовался для захоронений, и хотя действительно, на территории памятника найдены захоронения, но произведены они были намного позже постройки Стоунхенджа.
В 2022 году английский профессор Борнмутского университета Тимоти Дарвилл выдвинул свою теорию, согласно которой Стоунхендж использовался в качестве солнечного календаря по тому же принципу, что и древнеегипетский календарь.
Но как бы не использовался Стоунхендж в прошлом, важно то, что ради его постройки люди прошлого проявляли настоящие чудеса, перетаскивая огромные камни на сотни километров, оставив после себя память на много поколений вперед, что подтверждается в новой работе ученых.
 
 
 
